Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a convocat alegeri anticipate pentru data de 29 noiembrie 2026, pe fondul impasului politic provocat de criza locuințelor. Reuters notează că decizia ar fi riscantă pentru Partidul Socialist, aflat în urma formațiunilor de dreapta în sondaje. Propunerile lui Sanchez pentru combaterea crizei imobiliare au fost bine primite de populație, dar respinse vineri, 3 octombrie, de deputații de dreapta.

Pedro Sanchez s-a remarcat prin pozițiile sale progresiste pe plan internațional. A susținut recunoașterea statului palestinian și instituțiile multilaterale. A criticat și influența „oligarhilor din tehnologie”. Pe de altă parte, scandalurile și eșecurile politice i-au slăbit poziția în Spania. O înfrângere electorală ar putea însemna pierderea unuia dintre ultimele guverne de stânga din Europa.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

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Sondajele indică o posibilă victorie a Partidului Popular, de orientare conservatoare, susținut de Vox. O astfel de alianță ar aduce pentru prima dată extrema dreaptă la guvernarea centrală a Spaniei de la revenirea la democrație, după moartea lui Francisco Franco.

Pedro Sanchez a avut 3 mandate consecutive în Spania

Pedro Sanchez a reușit în repetate rânduri să rămână la putere, formând coaliții cu partide de la stânga la dreapta separatistă. A condus Spania timp de trei mandate consecutive. În ultimul mandat, conflictele dintre parteneri au blocat activitatea guvernului. Executivul nu a mai adoptat un buget din 2023.

Sanchez a ajuns premier după demiterea lui Mariano Rajoy, pe fondul scandalurilor de corupție din Partidul Popular. Ulterior, și membri ai Partidului Socialist au fost vizați de acuzații de corupție. Popularitatea formațiunii a rămas între 26% și 31% în timpul mandatului.

Pedro Sanchez a obținut un nou mandat în 2023, deși socialiștii pierduseră teren la alegerile locale și regionale. Pentru sprijinul parlamentar, Sanchez a promis amnistie pentru liderii catalani pro-independență. Măsura a fost contestată de o parte a alegătorilor. Premierul s-a remarcat și prin exhumarea lui Franco și reforma legislației muncii. Șomajul a ajuns, ulterior, la cel mai scăzut nivel din aproape două decenii.

Pedro Sanchez a susținut constant politici favorabile migranților. În 2018, Spania a acceptat nava „Aquarius”, cu 629 de persoane la bord, după refuzul Italiei și Maltei. Premierul consideră imigrația importantă pentru economia Spaniei. De altfel, migranții acoperă deficitul de forță de muncă din construcții, agricultură și HoReCa. Pe de altă parte, Sanchez a refuzat și cererea SUA privind creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB. În paralel, Spania și-a consolidat relațiile cu China.

Măsurile privind locuințele i-au oferit lui Pedro Sanchez ocazia de a pune în prim-plan agenda formațiunii de stânga. Totodată, acestea au mutat atenția de la criza migranților din Ceuta și scandalurile de corupție. Alegerile anticipate erau deja luate în calcul după respingerea în Parlament a proiectelor guvernului privind criza locuințelor.