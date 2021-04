Florin Cîțu, mesaj categoric: „Nu luăm în calcul un lockdown național!” Premierul îi răspunde secretarului de stat Andreea Moldovan (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, miercuri, că nu ia în calcul, sub nicio formă, un lockdown național. Clarificările sale vin în contextul în care secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, a spus că o carantină națională de două săptămâni „ar face minuni” în România. Cîțu a mai precizat că joi se va decide și ce se va întâmpla de Paște, când românii se așteaptă la relaxarea restricțiilor, pentru a putea participa la evenimentele religioase.

„Înainte să vă răspund, aș vrea să fac un apel. Așa cum am făcut un apel la autoritățile locale, aleșii locali, președinții de consiliul județean, chiar și la biserică, aș face apel și la mediul privat, la antreprenori, să susțină campania de vaccinare. În discuția pe care am avut-o cu HoReCa ieri și eram dator cu acest lucru, am spus foarte clar și au fost de acord cei din acest sector să vaccineze toți angajații din sectorul HoReCa.

E nevoie de un efort comun, le cer acest ajutor. E nevoie de implicarea tuturor, avem dozele necesare, vom ajuta și cu centrele de vaccinare. E nevoie acum, pentru a redeschide economia la 1 iunie.

Am avut o discuție cu doamna secretar de stat și vă dădea un exemplu teoretic. Știți foarte bine că anul trecut toate discuțiile despre carantinare se învârteau în jurul a două săptămâni. Era o discuție ipotetică, nu o propunere. NU LUĂM ÎN CALCUL O CARANTINARE, m-am opus din primul moment, nu va exista niciun lockdown generalizat în România, mergem în direcția relaxării economiei, de la 1 iunie, dar cu aceeași condiție: să ne vaccinăm cu toții.”, a declarat Cîțu.