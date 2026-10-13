Florin Cîțu susține că guvernarea cu măsuri socialiste a adus România în recesiune

Florin Cîțu lansează un atac dur la adresa Guvernului după noile estimări ale Fondului Monetar Internațional, care indică faptul că economia României se contractă cu 0,5% în 2026.

Fostul premier pune evoluția pe seama politicilor fiscale ale Executivului și atrage atenția că, potrivit tabelului FMI privind economiile emergente și în curs de dezvoltare din Europa, România este singura țară din grup pentru care este prognozată o scădere economică în acest an.

Florin Cîțu reacționează după ce FMI și-a înrăutățit puternic estimările privind economia României. Instituția financiară internațională prognozează acum o scădere a PIB de 0,5% în 2026, după ce estimarea precedentă indica un avans de 0,7%.

”Guvernarea cu măsuri socialiste a adus România în recesiune. În același timp, economiile Rusiei și Ucrainei cresc, în plin război. Încă o dovadă că socialismul este mai nociv decât războiul. FMI estimează că România va fi SINGURA economie din Europa emergentă și în curs de dezvoltare care se contractă în 2026: −0,5%”, a scris Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook.

Cîțu pune recesiunea pe seama majorării taxelor

Fostul premier leagă deteriorarea economiei de deciziile fiscale luate începând din vara anului trecut. Fostul premier susține că rezultatele economice actuale demonstrează eșecul politicilor pe care le califică drept ”socialiste”.

”În iulie 2025, Ministerul Finanțelor propunea majorarea taxelor și promitea redresarea economiei. Premierul a acceptat. Astăzi avem recesiune. Acesta este bilanțul economic al guvernării cu măsuri socialiste. Restul este propagandă”, afirmă Florin Cîțu.



FMI vede o revenire a României în 2027

Prognoza FMI indică însă o schimbare de direcție pentru anul viitor. După contracția de 0,5% estimată pentru 2026, economia României ar urma să revină pe creștere în 2027, cu un avans de 2,2%. Chiar și această estimare a fost însă revizuită în jos față de prognoza anterioară, când FMI anticipa o creștere de 2,5%.

Inflația medie este estimată la 8,2% în 2026, peste nivelul de 7,8% anticipat în primăvară. Pentru 2027, FMI vede o temperare a inflației până la 4,1%, însă și această estimare este mai ridicată decât cea anterioară, de 3,9%.