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Noi pești exotici în Marea Neagră, după transformările hidrografice ale Dunării. Cocoșelul de mare, printre speciile identificate

Noi pești exotici în Marea Neagră, după transformările hidrografice ale Dunării. Cocoșelul de mare, printre speciile identificate
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Au fost descoperite noi specii de pești exotici în Marea Neagră, după transformările hidrografice ale Dunării și schimbările climatice. Printre acestea se numără și cocoșelul de mare.

Încălzirea globală și seceta au redus debitul Dunării și au dus la creșterea salinității Mării Negre. În aceste condiții, pe litoralul românesc au început să apară specii mai rare. Pescarii au raportat capturi precum „cățelul de mare” și „hiena de mare”. Pești întâlniți până acum în Bulgaria și Turcia au ajuns și în apele României. Pe listă se adaugă și cocoșelul de mare.

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Noi pești exotici în Marea Neagră, după transformările hidrografice ale Dunării. Cocoșelul de mare, printre speciile identificate

Noi pești exotici în Marea Neagră, după transformările hidrografice ale Dunării. Cocoșelul de mare, printre speciile identificate. Foto: Shutterstock

Cinci specii de pești au atras atenția cercetătorilor și vor fi incluse în noul atlas al Mării Negre, care cuprinde 85 de specii. Cercetătorii spun că schimbările climatice și debitul scăzut al Dunării au dus la creșterea salinității. Astfel, specii specifice Mediteranei pot ajunge mai ușor în Marea Neagră.

„Sunt două specii de sparid, este peștele pescar, sebasta și acel stavrid alb, care așa este numit în traducerea din limba engleză, încercăm la o anumită perioadă să «updatăm» inventarul acestor specii”, spune Mădălina Galațchi, cercetător INCDM.

„Vedem că, an după an, Dunărea este scăzută, are debite foarte mici, ceea ce crește un pic salinitatea. Această ușoară creștere de salinitate a deschis barierele pentru peștii tipici de Mediterana”, spune cercetătorul Victor Niță, arată Știrileprotv.ro.

O altă specie descoperită la începutul anului

Există mai multe explicații pentru apariția altor tipuri de pești în apele Mării Negre. Pe lângă schimbările climatice și transformările hidrografice ale Dunării, este luat în calcul și traficul marin crescut după debutul războiului în Ucraina. Acest context a fost adus în atenție după ce a fost descoperit peștele-scorpion în mare (rockfish coreean). Specia este originară din Oceanul Pacific și poate să ajungă la o greutate de 2 kilograme. Biologul marin Victor Niță susținea, la începutul anului, că dacă prădătorul se adaptează și se reproduce, ar putea afecta speciile autohtone și echilibrul ecosistemului marin.

„De când a început războiul din Ucraina traficul maritim a crescut cu 25%, ceea ce înseamnă o creștere foarte importantă. Dacă se va adapta condițiilor din Marea Neagră și va reuși să se reproducă, ar putea deveni un pericol pentru speciile autohtone, afectând echilibrul ecosistemului marin”, avertizează Victor Niţă, biolog marin.

George Țiganov, cercetător științific, susținea că specia era deja prezentă în porturile din zona litoralului românesc. Altfel, în bucătăria asiatică, peștele este o delicatesă, arată Observatornews.ro.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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