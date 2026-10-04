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Zeci de elemente de muniție neexplodată, descoperite într-o pădure din Iași. Au fost ridicate și urmează să fie distruse

Zeci de elemente de muniție neexplodată, descoperite într-o pădure din Iași. Au fost ridicate și urmează să fie distruse
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Aproape 70 de elemente de muniție neexplodată au fost descoperite într-o pădure din județul Iași. Aceste obiecte au fost preluate, după ce echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași a intervenit pentru asanarea terenului de muniție rămasă neexplodată. Pirotehnicienii au identificat și ridicat obiectele.

Aproximativ 70 de elemente de muniție neexplodată au fost găsite în pădurea Stroiești, comuna Todirești, județul Iași. Pirotehnicienii au identificat proiectile, bombe de aruncător, o grenadă defensivă și muniție de infanterie. Au fost asanați aproximativ 1.000 de metri pătrați de teren. Muniția a fost ridicată pentru depozitare și distrugere în siguranță.

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„Mai multe elemente de muniție neexplodată, ridicate din pădurea Stroiești.

O plimbare prin pădure sau o zi de lucru în natură poate aduce descoperiri care ascund un pericol. Pentru ca oamenii să se întoarcă în siguranță acasă, la cei dragi, pirotehnicienii ieșeni intervin cu atenție și profesionalism ori de câte ori este semnalată prezența muniției neexplodate.

În data de 4 octombrie 2026, echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași a intervenit în pădurea Stroiești, comuna Todirești, pentru asanarea terenului de muniție rămasă neexplodată.

În urma verificărilor, pirotehnicienii au identificat și ridicat aproximativ 70 de elemente de muniție, constând în proiectile perforante și explozive de diferite calibre, bombe de aruncător, o grenadă defensivă și muniție de infanterie.

Suprafața de teren asanată a fost de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Muniția a fost ridicată și transportată în vederea depozitării și distrugerii în condiții de siguranță”, transmite ISUJ Iași.

Mii de elemente de muniție au fost descoperite în 182 de misiuni

Pirotehnicienii ISU Iași au avut, până la 4 octombrie 2026, 182 de misiuni. Dintre acestea, 173 au fost pentru asanare și 9 pentru distrugerea muniției. Suprafața verificată a fost de 40.480 de metri pătrați. În total, au fost găsite 3.470 de elemente de muniție, printre care proiectile, grenade, mine și bombe. ISU Iași le recomandă oamenilor să nu atingă sau să mute astfel de obiecte și să sune imediat la 112.

„Potrivit situației centralizate la data de 4 octombrie 2026, echipa pirotehnică a ISU Iași a înregistrat 182 de misiuni, dintre care 173 de asanare și 9 de distrugere a muniției asanate, suprafața totală asanată fiind de 40.480 de metri pătrați.

În document au fost raportate 3.470 de elemente de muniție, între care proiectile, grenade ofensive și defensive, mine antitanc și antipersonal, bombe de aruncător și de aviație, grenade antitanc, lovituri de aruncător de grenade, muniții de infanterie și alte elemente de muniție.

În spatele acestor cifre se află grija pentru oameni și pentru familiile lor. Fiecare element de muniție ridicat înseamnă îndepărtarea unui pericol din locurile în care cetățenii muncesc, se plimbă sau își petrec timpul alături de copii. Fiecare intervenție cere răbdare, precizie și responsabilitate față de întreaga comunitate.

Dacă descoperiți obiecte care ar putea fi elemente de muniție, nu le atingeți, nu le loviți, nu le deplasați și nu încercați să le demontați. Nu le introduceți în foc și nu le transportați în locuințe sau în alte spații. Îndepărtați-vă de acestea, evitați apropierea altor persoane și apelați imediat 112.

Vorbiți cu cei mici despre acest pericol și învățați-i să anunțe un adult dacă găsesc asemenea obiecte. Grija pentru cei dragi începe și cu un gest simplu: păstrarea distanței și solicitarea ajutorului specializat”, au mai transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași.

Sursă foto: Facebook – I.S.U.J. Iaşi – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al jud. Iaşi

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