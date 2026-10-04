Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică faptul că va intensifica loviturile asupra instalațiilor militare și industriale, precum și asupra infrastructurii conexe din Kiev și alte regiuni ale Ucrainei. Anunțul Kremlinului vine ca reacție directă la declarațiile anterioare ale președintelui ucrainean, care a promis o campanie extinsă de atacuri asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Anunțul Moscovei vine după ce Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina își va intensifica atacurile cu drone asupra sectorului energetic rus și va viza, în special, rafinăriile de petrol.

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Șeful statului ucrainean a subliniat că țara sa va lovi rafinăriile deoarece acestea reprezintă sursa principală de finanțare a mașinăriei de război rusești și a precizat ferm că nu va viza civili ruși.

Ca replică imediată la strategia ucraineană, Ministerul Apărării din Rusia a emis un comunicat prin care avertizează că armata rusă își va extinde și ea lista de ținte din Ucraina. De asemenea, Moscova a invocat și atacurile precedente din timpul alegerilor pentru Duma de Stat din Rusia, dar și atacurile din timpul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

„În urma declarației de astăzi a lui Zelenski, Forțele Armate Ruse își vor intensifica atacurile asupra instalațiilor militare și militar-industriale, precum și asupra infrastructurii aferente, din Kiev și din alte regiuni ale Ucrainei”, se arată în comunicat. Oficialii militari au menționat că populația ucraineană ar trebui să dea vina pe Volodimir Zelenski pentru acest lucru.

Aflat la Kiev alături de Volodimir Zelenski într-o vizită la Academia Națională de Științe a Ucrainei, care a fost avariată săptămâna aceasta, Friedrich Merz i-a cerut lui Putin să oprească atacurile asupra civililor și să vină la masa discuțiilor.

„Domnule Putin, opriți acest război fără sens! Suntem gata de discuții, suntem gata să vorbim unii cu alții despre încheierea acestui război. Dar aceste atacuri barbare asupra populației civile din Ucraina trebuie să înceteze”, a declarat cancelarul german.

Călătoria lui Merz în capitala Ucrainei are loc la doar o zi după ce Rusia le-a cerut, pentru a doua oară, diplomaților și cetățenilor străini să părăsească Kievul și a avertizat cu privire la viitoarele „atacuri de represalii masive” asupra Kievului și altor orașe ucrainene.