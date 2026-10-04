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A șasea noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. 2.000 de oameni cer eliberarea fostului candidat la prezidențiale

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Aproximativ 2.000 de persoane s-au adunat pentru a șasea noapte la rând în fața Arestului Central din București ca să protesteze față de arestarea lui Călin Georgescu. Este cea mai numeroasă prezență de la startul protestelor.

Numărul susținătorilor lui Georgescu care ies în stradă crește de la o zi la alta. Protestatarii s-au adunat duminică, în fața sediului Arestului Central din București, acolo unde este închis fostul candidat la alegerile prezidențiale.

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Aceștia au venit cu steaguri ale României și au scandat minute în șir „Călin Georgescu este președinte”.

Proteste pentru Călin Georgescu și la Roma

Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu a provocat reacții și în rândul românilor din diaspora. La Roma, în Piazza di Porta San Giovanni, oamenii și-au exprimat nemulțumirea față de Executivul de la București și au cerut eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Câteva sute de persoane au fluturat steaguri ale României și au scandat: „România nu uita, diaspora e de partea ta!”, „Jos Guvernul mafiot!”, „Călin Georgescu este președinte!” și „Noi suntem Georgescu!”.

George Simion a dat tonul protestelor

Liderul AUR, George Simion, le-a cerut susținătorilor lui Călin Georgescu, într-un videoclip postat vineri pe pagina sa de Facebook, să iasă în stradă și să fie alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale. El a anunțat proteste în România și un miting pentru 14 octombrie, în Place du Luxembourg, în fața Parlamentului European, la Bruxelles.

„Vreau să-i felicit pe toți cei care, în aceste zile, indiferent de opțiunea politică, indiferent de apartenența politică, s-au prezentat la Arestul Central și au fost solidari cu un om care este persecutat pe criterii politice: Călin Georgescu. Mergeți cu toții, mai ales la acest sfârșit de săptămână, să-i fiți alături, să vă audă vocea”, a declarat George Simion într-un mesaj video publicat vineri pe Facebook.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi contestaţia procurorilor DIICOT şi a decis ca Călin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen să fie arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat că ar fi înşelat un alt om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Fostul candidat la alegerile prezidentiale Calin Georgescu este escortat la iesirea din sediul DIICOT din Bucuresti, luni seara, 21 septembrie 2026. Procurorii au emis pe numele acestuia o ordonanta de retinere pentru 24 de ore, in urma audierilor desfasurate intr-un dosar penal in care este anchetata o fapta de inselaciune. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

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