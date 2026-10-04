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Primele rezultate ale alegerilor din Bosnia-Herțegovina. Cine vor fi președinții țării pentru următorii patru ani

Primele rezultate ale alegerilor din Bosnia-Herțegovina. Cine vor fi președinții țării pentru următorii patru ani
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După numărarea a 80% din voturi, autoritățile electorale au publicat primele date oficiale parțiale privind configurația viitoarei președinții tripartite a țării.

Sistemul politic din Bosnia-Herțegovina este unul dintre cele mai complexe din lume, fiind stabilit prin Acordul de Pace de la Dayton din 1995, cel care a pus capăt războiului civil din regiune. Statul nu are un singur președinte, ci un consiliu format din trei membri care reprezintă cele trei grupuri etnice: un președinte bosniac, un președinte sârb, un președinte croat. Aceștia trei sunt aleși pentru un mandat de patru ani și fac cu schimbul la conducerea consiliului prezidențial la fiecare 8 luni.

Președintele din partea bosniacilor:

1. Denis Bećirović a obținut 164.369 voturi. Este actualul membru al președinției din partea Partidului Social Democrat (SDA);
2. Bakir Izetbegović 148.036 voturi. Candidat din partea Partidului Acțiunii Democrate (SDA);
3. Semir Efendić 110.530 voturi. Candidat din partea Partidului pentru Bosnia și Herțegovina (Stranka za BiH);
4. Fahrudin Radončić 9.320 voturi. Candidat din partea Uniunii pentru un Viitor Mai Bun al Bosniei și Herțegovinei (SBB).

Președintele din partea croaților

1. Darjana Filipović a câștigat 92.854. Candidat din partea Uniunii Democrate Croate din Bosnia și Herțegovina (HDZ BiH);
2. Slaven Kovačević 55.475. Candidat din partea Frontului Democrat (DF);
3. Zdenko Lučić 44.345. Un candidat susținut de o coaliție de cinci partide croate.

Președintele din partea sârbilor

1. Željka Cvijanović 213.812. Este actuala membră sârbă a președinției din partea partidului de dreapta Alianța Social-Democraților Independenți (SNSD), o alianță politică pro-rusă care se opune aderării la Uniunea Europeană și militează pentru proclamarea independenței Republicii Srpska;
2. Marinko Božović 102.877. Candidat din partea Partidului Democrat Sârb (SDS);
3. Nebojša Vukanović 67.707. Candidat din Lista pentru Dreptate și Ordine.

Peste 3,4 milioane de cetățeni ai Bosniei și Herțegovinei au fost așteptați duminică la vot pentru un scrutin complex pe cinci niveluri de guvernare, însă prezența la ora 16:00 a fost de doar 42%. Aceste alegeri au fost marcate de diviziuni între bosniaci, sârbi și croați, moștenite încă de la războiul din anii 1990. În timp ce retorica naționalistă și separatistă a rămas prezentă printre oamenii în vârstă care au trăit războiul civil, tinerii au denunțat o economie în criză și o rată ridicată a șomajului, ceea ce îi împinge pe mulți să părăsească țara.

La nivel național, cetățenii au trebuit să își aleagă cei trei membri ai președinției tripartite (un bosniac, un croat și un sârb care vor conduce țara prin rotație), dar și 42 de deputați ai Camerei Reprezentanților din Parlamentul național. De asemenea, au avut loc alegeri la nivel regional, unde locuitorii din Federația Bosniei și Herțegovinei, pe de o parte, și Republica Srpska, pe de altă parte, și-au ales membrii Parlamentului. Și dacă asta nu era suficient, votanții au trebuit să decidă și componența adunărilor legislative pentru fiecare dintre cele 10 parlamente cantonale.

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