James Heckman, antreprenorul american care a colaborat cu Yahoo și News Corp, vine la Forum Europa, organizat de AUR la Palatul Parlamentului

James Heckman, fondatorul și directorul general al Roundtable, companie listată la bursa Nasdaq, va participa la Forum Europa, eveniment organizat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), în perioada 13-15 noiembrie, la Palatul Parlamentului din București. Antreprenorul american, cu peste trei decenii de experiență în industria media și tehnologică internațională, se numără printre invitații de prestigiu ai forumului, care va reuni câteva mii de participanți, inclusiv reprezentanți politici și personalități din străinătate.

Pe parcursul celor trei zile, la Palatul Parlamentului vor avea loc dezbateri, conferințe și mese rotunde dedicate viitorului Europei, suveranității naționale, relațiilor internaționale și provocărilor economice și tehnologice.

James Heckman are o experiență de peste 30 de ani în industria tehnologiei media, perioadă în care a fondat și condus mai multe companii, a contribuit la listarea a trei dintre acestea la bursă și a realizat tranzacții importante cu grupuri internaționale precum Yahoo și News Corp.

A fondat Rivals.com, una dintre primele platforme digitale de mare amploare bazate pe abonamente, comunități online și conținut realizat de creatori independenți. Proiectul a beneficiat de susținerea SoftBank, Intel și News Corp, fiind ulterior achiziționat de Yahoo. A dezvoltat apoi Scout.com, achiziționată de News Corp, și 5to1, preluată de Yahoo, precum și Maven/Arena, companie tranzacționată la Bursa de Valori din New York.

În perioada în care a coordonat strategia și inovarea media globală în cadrul Yahoo, Heckman a conceput alianța de publicitate digitală dintre Yahoo, AOL și Microsoft, care a contribuit la dezvoltarea pieței de publicitate online premium.

Anterior, în calitate de director de strategie al News Corp Digital, a avut un rol important în conceperea parteneriatului publicitar dintre Google și MySpace, în valoare de un miliard de dolari. Echipa sa a contribuit și la elaborarea modelului de afaceri inițial pentru Hulu, platforma de streaming dezvoltată de unele dintre cele mai importante grupuri media americane.

În prezent, conduce Roundtable, o platformă care integrează inteligența artificială și tehnologiile financiare descentralizate (DeFi), oferind organizațiilor media și creatorilor de conținut un control mai mare asupra infrastructurii tehnologice, distribuției și veniturilor proprii. Activitatea sa aduce în atenția forumului teme precum independența economică a presei, inovația și suveranitatea digitală.

La Forum Europa vor participa parlamentari, europarlamentari, reprezentanți politici din mai multe state și membri ai sindicatului polonez Solidarność. Totodată, AUR intenționează să lanseze aproximativ 60 de grupuri de prietenie cu reprezentanți din alte țări, pentru consolidarea relațiilor internaționale și dezvoltarea unor noi canale de cooperare politică.

AUR prezintă Forum Europa drept o platformă de dialog și o alternativă de viziune asupra viitorului continentului, construită în jurul cooperării dintre națiuni, al independenței economice și al respectării suveranității statelor.

Sursa foto: jamesheckman.com