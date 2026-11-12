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Din nou RO-Alert în Tulcea. Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol, după detectarea unei ținte în apropiere de Sulina

Elena Popescu
Din nou RO-Alert în Tulcea. Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol, după detectarea unei ținte în apropiere de Sulina
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Un mesaj RO-Alert a fost transmis, joi, pentru locuitorii din zona de nord-est a judeţului Tulcea, din cauza unei posibile incursiuni a dronelor. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația. 

Alarma a fost dată din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autorităţile recomandă oamenilor să îşi păstreze calmul şi să rămână în casă, departe de geamuri şi pereţi exteriori, în cazul în care nu au unde să se adăpostească.

”Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a identificat joi o țintă aeriană la aproximativ 28 de kilometri nord-est de Sulina, în contextul monitorizării spațiului aerian.

”Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nord-estul județului Tulcea, iar la ora 12:35 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, se arată într-un comunicat transmis de MApN.

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