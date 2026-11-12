Prima pagină » Știri politice » Premierul Luca Niculescu, primit de Majestatea Sa Margareta la Palatul Elisabeta, vineri. Va lua dejunul alături de Familia Regală

Premierul Luca Niculescu, primit de Majestatea Sa Margareta la Palatul Elisabeta, vineri. Va lua dejunul alături de Familia Regală

Premierul Luca Niculescu, primit de Majestatea Sa Margareta la Palatul Elisabeta, vineri. Va lua dejunul alături de Familia Regală
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prim-ministrul Luca Niculescu va fi primit vineri, 13 noiembrie 2026, de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, la Palatul Elisabeta. Premierul va fi întâmpinat de Familia Regală în grădina palatului, după care va lua dejunul alături de Majestatea Sa și de Principele Radu.

Luca Niculescu va lua dejunul alături de Familia Regală

Potrivit programului anunțat de Guvernul României, întâlnirea este programată să înceapă la ora 13:00. După dejun, Luca Niculescu va fi invitat în Sala Regilor, unde va semna în Cartea de Aur a Palatului Elisabeta.

Miercuri, Familia Regală a vizitat comandamentul Diviziei 4 Infanterie ‘Gemina’ din Cluj-Napoca

Miercuri, 10 noiembrie, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române și Alteța Sa Regală Principele Radu au vizitat comandamentul Diviziei 4 Infanterie ‘Gemina’ din Cluj-Napoca și au avut o întâlnire cu militarii unității. ASR Principele Radu a punctat că prezența frecventă a Familiei Regale în unitățile militare este determinată de aprecierea pe care aceștia o poartă profesiei acestora, iar Majestatea Sa Margareta i-a felicitat pe militari pentru activitatea pe care o desfășoară

”Motivul pentru care suntem atât de des prezenți în aceste unități militare este nu doar pentru că realitatea de zi cu zi este una care ne face să gândim la apărarea națională și la securitatea europeană mai mult decât oricând, ci și pentru că am considerat întotdeauna profesia dumneavoastră drept o profesie prețioasă, nu numai pentru faptele directe pe care le produceți dumneavoastră și idealurile pe care le serviți, ci și prin exemplul pe care îl reprezentați pentru generațiile de astăzi”, a afirmat acesta.

”Ați făcut progrese imense și vă felicit pentru tot ce ați făcut și cred că sunteți excepționali. Sunt mândră că pot să merg oriunde în țară și în lume, să vorbesc despre militarii români și sunt bine primită”, a declarat Custodele Coroanei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂNicușor Dan, interviu în Financial Times. Președintele propune ca România și SUA să împărtă costurile menținerii militarilor americani în țară
14:02
Nicușor Dan, interviu în Financial Times. Președintele propune ca România și SUA să împărtă costurile menținerii militarilor americani în țară
REACȚIEPSD îl atacă pe George Simion după ce președintele AUR i-a luat apărarea liderei AfD în scandalul declarațiilor despre românii care „jefuiesc sistemul social” din Germania
13:17
PSD îl atacă pe George Simion după ce președintele AUR i-a luat apărarea liderei AfD în scandalul declarațiilor despre românii care „jefuiesc sistemul social” din Germania
DECIZIEGuvernul vrea să dubleze perioada în care angajații Liberty Galați pot primi salariile restante din Fondul de garantare. Peste 2.200 de salariați au fost afectați de oprirea activității combinatului
12:38
Guvernul vrea să dubleze perioada în care angajații Liberty Galați pot primi salariile restante din Fondul de garantare. Peste 2.200 de salariați au fost afectați de oprirea activității combinatului
FLASH NEWSGuvernul pregătește schimbări în prefecturile din mai multe județe. Doi prefecți și un subprefect vor fi eliberați din funcție
12:17
Guvernul pregătește schimbări în prefecturile din mai multe județe. Doi prefecți și un subprefect vor fi eliberați din funcție
SCANDALOSLista lungă a jignirilor pe care Ovidiu Vanghele i le-a adus lui Nicușor Dan de-a lungul timpului, înainte de a fi interzis la Cotroceni. De la „farsor”, „nemernic”, „abject” și „ticălos”, la „delir dement”, „pierzanie mentală” și comparația cu o capră care sare prin Sala Unirii
11:41
Lista lungă a jignirilor pe care Ovidiu Vanghele i le-a adus lui Nicușor Dan de-a lungul timpului, înainte de a fi interzis la Cotroceni. De la „farsor”, „nemernic”, „abject” și „ticălos”, la „delir dement”, „pierzanie mentală” și comparația cu o capră care sare prin Sala Unirii
FLASH NEWSPrima reacție a unui oficial UE în privința unirii dintre Republica Moldova și România: „Este exclusiv decizia voastră”
11:19
Prima reacție a unui oficial UE în privința unirii dintre Republica Moldova și România: „Este exclusiv decizia voastră”
Mediafax
SURSE Ce șanse are Dacian Cioloș să preia conducerea Francofoniei. Negocieri pe ultima sută de metri, calcule din culise și principala rivală a fostului premier
Digi24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Cancan.ro
Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: 'Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire'
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Adevarul
De ce se împrumută România când ar putea încasa zeci de miliarde din taxe. Năsulea: „Nimeni nu are curaj”
Mediafax
O membră CNA îi ia apărarea lui Nicușor Dan în scandalul jurnalistului interzis la Cotroceni și acuză presa de agresivitate. Alți membri atrag atenția asupra unui precedent periculos
Click
Cele două zodii pentru care urmează transformări în toate sectoarele vieții, între 14 și 29 noiembrie. Au un înger păzitor care le veghează la tot pasul
Digi24
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Cancan.ro
Ilinca Vandici, dată în judecată de fostul soț! Ce îi cere Andrei Neacșu
Ce se întâmplă doctore
Cuplul celebru de la Insula Iubirii care a DIVORȚAT în secret! Nu mai e cale de întoarcere: „A răsărit soarele pe strada mea”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Roverul Perseverance tocmai a realizat cea mai lungă călătorie pe o altă lume
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
EVENIMENTJames Heckman, antreprenorul american care a colaborat cu Yahoo și News Corp, vine la Forum Europa, organizat de AUR la Palatul Parlamentului
13:56
James Heckman, antreprenorul american care a colaborat cu Yahoo și News Corp, vine la Forum Europa, organizat de AUR la Palatul Parlamentului
FLASH NEWSCând va fi lansat portofelul de identitate digitală. Anunțul făcut de premierul Luca Niculescu
13:45
Când va fi lansat portofelul de identitate digitală. Anunțul făcut de premierul Luca Niculescu
NEWS ALERTDin nou RO-Alert în Tulcea. Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol, după detectarea unei ținte în apropiere de Sulina
13:31
Din nou RO-Alert în Tulcea. Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol, după detectarea unei ținte în apropiere de Sulina
MILITARMomentul când șeful Pentagonului este mustrat de un militar de gardă de la Mormântul Ostașului Necunoscut. Pete Hegseth, surprins că a încălcat regulile de decență
13:20
Momentul când șeful Pentagonului este mustrat de un militar de gardă de la Mormântul Ostașului Necunoscut. Pete Hegseth, surprins că a încălcat regulile de decență
Planul roșu de intervenție a fost activat după ce zece copii de la un liceu din Neamț au ajuns la spital cu dureri de cap, usturime în gât și amețeli
13:06
Planul roșu de intervenție a fost activat după ce zece copii de la un liceu din Neamț au ajuns la spital cu dureri de cap, usturime în gât și amețeli
ENERGIERomânia, dependentă de importurile de energie. Pragul de 3.000 MW, depășit din nou
12:47
România, dependentă de importurile de energie. Pragul de 3.000 MW, depășit din nou

Cele mai noi

Trimite acest link pe