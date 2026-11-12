Premierul Luca Niculescu, primit de Majestatea Sa Margareta la Palatul Elisabeta, vineri. Va lua dejunul alături de Familia Regală

Prim-ministrul Luca Niculescu va fi primit vineri, 13 noiembrie 2026, de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, la Palatul Elisabeta. Premierul va fi întâmpinat de Familia Regală în grădina palatului, după care va lua dejunul alături de Majestatea Sa și de Principele Radu.

Luca Niculescu va lua dejunul alături de Familia Regală

Potrivit programului anunțat de Guvernul României, întâlnirea este programată să înceapă la ora 13:00. După dejun, Luca Niculescu va fi invitat în Sala Regilor, unde va semna în Cartea de Aur a Palatului Elisabeta.

Miercuri, Familia Regală a vizitat comandamentul Diviziei 4 Infanterie ‘Gemina’ din Cluj-Napoca

Miercuri, 10 noiembrie, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române și Alteța Sa Regală Principele Radu au vizitat comandamentul Diviziei 4 Infanterie ‘Gemina’ din Cluj-Napoca și au avut o întâlnire cu militarii unității. ASR Principele Radu a punctat că prezența frecventă a Familiei Regale în unitățile militare este determinată de aprecierea pe care aceștia o poartă profesiei acestora, iar Majestatea Sa Margareta i-a felicitat pe militari pentru activitatea pe care o desfășoară

”Motivul pentru care suntem atât de des prezenți în aceste unități militare este nu doar pentru că realitatea de zi cu zi este una care ne face să gândim la apărarea națională și la securitatea europeană mai mult decât oricând, ci și pentru că am considerat întotdeauna profesia dumneavoastră drept o profesie prețioasă, nu numai pentru faptele directe pe care le produceți dumneavoastră și idealurile pe care le serviți, ci și prin exemplul pe care îl reprezentați pentru generațiile de astăzi”, a afirmat acesta.

”Ați făcut progrese imense și vă felicit pentru tot ce ați făcut și cred că sunteți excepționali. Sunt mândră că pot să merg oriunde în țară și în lume, să vorbesc despre militarii români și sunt bine primită”, a declarat Custodele Coroanei.