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Când va fi lansat portofelul de identitate digitală. Anunțul făcut de premierul Luca Niculescu

Elena Popescu
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Portofelul de identitate digitală va fi lansat la începutul anului viitor, potrivit declarațiilor făcute de premierul Luca Niculescu. 

Calendarul pentru lansarea etapizată a proiectului Ro Wallet va fi stabilit de Guvern, primele etape fiind programate să înceapă în ianuarie 2027.  Premierul Luca Niculescu a precizat la începutul ședinței de Guvern că proiectul va fi dezvoltat în acord cu modelul european de identitate digitală.

”Stabilim calendarul pentru lansarea etapizată a proiectului Ro Wallet, portofelul de identitate digitală, începând cu ianuarie anul viitor și pentru a-l face funcțional”, a spus șeful Guvernului.

Luca Niculescu spune că obiectivul proiectului este ”mai puțină birocrație, mai puține drumuri la ghișeu, servicii publice care să fie mai ușor de folosit”.

”Digitalizarea nu este doar despre tehnologie, trebuie să fie înainte de toate despre respectul pentru timpul cetățenilor și despre un stat care nu le complică viața, ci dimpotrivă le face mai simplă”, a mai spus Niculescu.

Ce este RO Wallet

RO Wallet reprezintă portofelul european de identitate digitală al României și este dezvoltat de MAI în baza Regulamentului european eIDAS 2. Aplicația este concepută pentru păstrarea pe telefon a documentelor oficiale și pentru dovedirea identității atât online, cât și offline, în România și în Uniunea Europeană. Sistemul va permite și utilizarea semnăturii electronice.

Prima etapă destinată publicului este programată pentru ianuarie 2027. Titularii cărților electronice de identitate (CEI) se vor putea înrola de la distanță prin citirea cipului documentului cu ajutorul tehnologiei NFC și folosirea PIN-ului cardului, notează Mediafax.

Persoanele care dețin cărți de identitate clasice vor trebui să aștepte până în trimestrul al treilea al anului 2027. Pentru acestea, înrolarea va presupune verificarea identității în prezență.

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