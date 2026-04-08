Florin, un fin prestidigitator, hoț discret de portofele pe rutele de transport în comun din București, a fost prins din nou de poliție. Nu este pentru prima oară, pentru că artistul are un cazier cât o carte de telefon. Artistul operează buzunare încă din copilărie. Este lustruit în vechea școală profesională. Conform Poliției a debutat prin anii ’90 în prima ligă.

An de an, Florin și-a perfecționat aptitudinilor. Dacă ar fi să facă un inventar, a furat mai multe portofele decât bani.

Meserie vs tehnologie

A mai fost prins, din când în când la locul de muncă, autobuze, tramvaie etc. Dar din păcate, de această dată maestrul Florin a picat pe filmare, în timp ce ușura de bani și acte o bătrânică aproximativ de vârsta lui. Totul a fost filmat de camerele din autobuz.

La data de 7 aprilie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție pentru Transportul Public au prins în flagrant un bărbat, în vârstă de 61 de ani, imediat după ce ar fi săvârșit o infracțiune de furt calificat, în Sectorul 3. La data menționată, polițiști din cadrul Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public au acționat pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, pentru sancţionarea faptelor de natură contravenţională care aduc atingere normelor de conviețuire socială, mai ales a celor ce vizează tulburarea liniștii și ordinii publice, care pot degenera în conflicte sau infracțiuni contra persoanei. În acest context, polițiștii au observat un bărbat, care urmărea atent cu privirea persoanele, în timp ce se aflau într-o zonă din Sectorul 3, comunică cu mândrie profesonală Poliția Transporturi.

Filmul recapturării lui Florin

Astfel, în jurul orei 11.45, bărbatul a fost prins în flagrant delict, imediat după ce ar fi sustras din rucsacul unei femei, în vârstă de 82 de ani, un portofel, ce conținea documente personale și aproximativ 500 de lei, în timp ce se aflau într-un mijloc de transport în comun, din sectorul menționat, explică evenimentul polițiștii.