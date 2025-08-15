Focuri de armă trase asupra unei moschei din Suedia: mai mulți răniți

Scene înfricoșătoare au avut loc în după-amiaza zilei de vineri, la o moschee din Suedia, unde s-a înregistrat un atac armat. Conform primelor informații, mai mulți oameni au fost răniți.

Potrivit SVT News, mai multe focuri de armă au fost raportate în această după-amiază, în apropiere de o moschee din orașul Orebro, la vest de Stockholm. Alerta de poliție a fost data la ora 13:45, ora locală a Suediei.

„Am primit un apel privind o presupusă infracțiune gravă cu violență în legătură cu o moschee din Örebro„, a transmis poliția într-un comunicat, potrivit The Jerusalem Post.

Împușcăturile au avut loc în timpul rugăciunilor la moscheea din Boglundsängen şi cel puţin doi oameni au fost răniţi, au spus în timpul unor declaraţii agenţi din Suedia. La ora actuală, nu se cunosc mai multe informații despre starea lor de sănătate.

Locul acestui atac a fost împânzit de mai mulți polițiști și medici. În același timp, zona a fost izolată, iar localnicii au fost sfătuiți să evite deplasarea în zona în care s-au tras mai multe focuri de armă.

De amintit este că, în luna februarie, tot în orașul Orebro, zece oameni au fost împușcați mortal într-o școală, în ceea ce a fost descris drept cel mai grav atac armat în masă din istoria Suediei.

Autorul recomandă:

Atac armat în Ucraina: Un bărbat a deschis focul într-un restaurant fast-food

ATAC armat în fața unei școli gimnaziale din Franța: o supraveghetoare a decedat după ce a fost înjunghiată de un elev