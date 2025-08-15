Prima pagină » Actualitate » Focuri de armă trase asupra unei moschei din Suedia: mai mulți răniți

Focuri de armă trase asupra unei moschei din Suedia: mai mulți răniți

15 aug. 2025, 16:21, Actualitate
Focuri de armă trase asupra unei moschei din Suedia: mai mulți răniți
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Scene înfricoșătoare au avut loc în după-amiaza zilei de vineri, la o moschee din Suedia, unde s-a înregistrat un atac armat. Conform primelor informații, mai mulți oameni au fost răniți.

Potrivit SVT News, mai multe focuri de armă au fost raportate în această după-amiază, în apropiere de o moschee din orașul Orebro, la vest de Stockholm. Alerta de poliție a fost data la ora 13:45, ora locală a Suediei.

„Am primit un apel privind o presupusă infracțiune gravă cu violență în legătură cu o moschee din Örebro„, a transmis poliția într-un comunicat, potrivit The Jerusalem Post.

Împușcăturile au avut loc în timpul rugăciunilor la moscheea din Boglundsängen şi cel puţin doi oameni au fost răniţi, au spus în timpul unor declaraţii agenţi din Suedia. La ora actuală, nu se cunosc mai multe informații despre starea lor de sănătate.

Locul acestui atac a fost împânzit de mai mulți polițiști și medici. În același timp, zona a fost izolată, iar localnicii au fost sfătuiți să evite deplasarea în zona în care s-au tras mai multe focuri de armă.

De amintit este că, în luna februarie, tot în orașul Orebro, zece oameni au fost împușcați mortal într-o școală, în ceea ce a fost descris drept cel mai grav atac armat în masă din istoria Suediei.

Autorul recomandă:

Atac armat în Ucraina: Un bărbat a deschis focul într-un restaurant fast-food

ATAC armat în fața unei școli gimnaziale din Franța: o supraveghetoare a decedat după ce a fost înjunghiată de un elev

Citește și

ACTUALITATE Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”
18:17
Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”
ACTUALITATE Drumul spectaculos din vestul României care e la mare căutare de turiști: colțul de rai e supranumit „perla județului Timiș”
18:15
Drumul spectaculos din vestul României care e la mare căutare de turiști: colțul de rai e supranumit „perla județului Timiș”
POLITICĂ Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”
18:09
Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”
ULTIMA ORĂ Augustin Zegrean, NEIERTĂTOR cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților: „Tulburare formidabilă în sistemul de justiție”
18:08
Augustin Zegrean, NEIERTĂTOR cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților: „Tulburare formidabilă în sistemul de justiție”
VIDEO Incendiu de vegetație în localitatea Clinceni. A fost emis un mesaj RO-Alert
18:00
Incendiu de vegetație în localitatea Clinceni. A fost emis un mesaj RO-Alert
POLITICĂ Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism
17:29
Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism
Mediafax
Mesajul lui Zelenski înainte de summitul Trump-Putin: 'A venit timpul să punem capăt războiului'
Digi24
Unde s-a oprit Putin înainte de a merge în Alaska. Orașul a fost fondat de către prizonierii trimiși în Gulag
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Mediafax
Tânăr băut, prins de poliţişti cu peste 120 km/h pe o stradă din Bacău
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Antena 3
Nimeni n-a auzit de a doua cea mai bogată femeie din lume, care are o avere de peste 80 de miliarde de euro
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Cancan.ro
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Comoara ascunsă din inima Banatului. Turiştii o descoperă întâmplător, după mari aventuri
StirileKanalD
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
KanalD
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Descopera.ro
Ceva cu o formă CIUDATĂ a fost găsit în Cosmos
Capital.ro
Fiul secret al lui Vladimir Putin. Cum arată cel de-al doilea fiu al liderului de la Kremlin (FOTO)
Evz.ro
Detaliile secrete ale înțelegerii dintre Radu Budeanu și G4Media
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Cele 7 valori morale valabile în toate culturile de pe Pământ
VIDEO Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie”
18:27
Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie”
EXTERNE Mesajul șocant al lui Cristian Tudor Popescu înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin/ „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”
18:11
Mesajul șocant al lui Cristian Tudor Popescu înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin/ „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”
VIDEO În drum spre summitul din Alaska, Vladimir Putin s-a oprit în Magadan pentru a vizita o FABRICĂ de ulei de pește
17:43
În drum spre summitul din Alaska, Vladimir Putin s-a oprit în Magadan pentru a vizita o FABRICĂ de ulei de pește
EXTERNE Zelenski, încrezător în șansele lui Trump de a pune capăt războiului din UCRAINA: „Ne bazăm pe America”
17:35
Zelenski, încrezător în șansele lui Trump de a pune capăt războiului din UCRAINA: „Ne bazăm pe America”
EXTERNE Rivala Hillary Clinton l-ar nominaliza pe Trump la Premierul Nobel pentru Pace / „Dacă ar putea pune capăt acestui război teribil”
17:16
Rivala Hillary Clinton l-ar nominaliza pe Trump la Premierul Nobel pentru Pace / „Dacă ar putea pune capăt acestui război teribil”
ACTUALITATE Ce se mai știe de bărbatul care a câștigat peste 1 milion de euro la loto, anul trecut. Ce a făcut, de fapt, cu banii
17:08
Ce se mai știe de bărbatul care a câștigat peste 1 milion de euro la loto, anul trecut. Ce a făcut, de fapt, cu banii