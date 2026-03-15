Folosești greșit mașina de spălat: experții dezvăluie articolele vestimentare pe care nu ar trebui să le pui niciodată în ea

Spălatul rufelor este una dintre acele treburi casnice de care aproape nimeni nu se bucură… și, conform Which?, probabil că ai greșit de ani de zile. Cea mai mare organizație de consumatori din Marea Britanie a întocmit o listă cu articole care nu ar trebui niciodată spălate în mașina de spălat, iar unele sunt atât de comune încât îi vor surprinde chiar și pe cei care cred că stăpânesc arta spălării rufelor.

În fruntea listei se află toate acele articole „speciale” pe care tindem să le aruncăm în mașina de spălat fără să ne gândim prea mult: topuri cu paiete, rochii din dantelă, tricouri cu sclipici, franjuri sau accesorii lipite. Which? explică faptul că apa fierbinte poate dizolva adezivii, paietele se pot desprinde și pot ajunge să lovească tamburul, iar țesăturile delicate se deformează ușor. Rezultatul: o haină stricată și o mașină de spălat pusă în pericol.

Deși ar putea fi tentant să arunci o cravată murdară la mașina de spălat, este una dintre cele mai proaste idei posibile. Rezultatul este clar: cravatele se contractă, își pierd forma și se deformează ușor, chiar dacă sunt fabricate din materiale durabile. Nici costumele nu trebuie cruțate. Chiar dacă sunt fabricate din bumbac sau poliester, căptușeala – materialul care conferă costumului structura – se dizolvă în apă.

Pernele din spumă cu memorie se pot deteriora în interiorul mașinii de spălat, umplând tamburul cu bucăți de spumă imposibil de curățat. De asemenea, orice este confecționat din blană, piele, piele întoarsă, catifea sau raion ar trebui să meargă direct la curățătorie chimică. Aceste țesături sunt mult prea delicate pentru a rezista chiar și celui mai delicat ciclu de spălare.

Which? avertizează că multe haine de lucru sunt concepute să fie rezistente la flacără, iar spălarea lor în mașina de spălat poate îndepărta acest strat protector. Cu alte cuvinte, îmbrăcămintea își pierde funcția de siguranță, fiind un risc de care majoritatea oamenilor nu sunt conștienți.

Obiectele grele, precum accesoriile metalice — pot dezechilibra mașina de spălat și pot deteriora motorul. Unele animale de pluș se spală doar manual. Și, bineînțeles, monedele, cheile și bijuteriile trebuie întotdeauna scoase din buzunare: acestea pot sparge ușa de sticlă sau pot bloca sistemul de scurgere.

Autorul recomandă:

