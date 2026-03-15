Prima pagină » Actualitate » Folosești greșit mașina de spălat: experții dezvăluie articolele vestimentare pe care nu ar trebui să le pui niciodată în ea

15 mart. 2026, 14:35, Actualitate
sursa foto: Envato

Unele dintre aceste articole de îmbrăcăminte sunt atât de comune încât îi surprind chiar și pe experții în arta spălării, conform La Razon, care citează Wich?.

Spălatul rufelor este una dintre acele treburi casnice de care aproape nimeni nu se bucură… și, conform Which?, probabil că ai greșit de ani de zile. Cea mai mare organizație de consumatori din Marea Britanie a întocmit o listă cu articole care nu ar trebui niciodată spălate în mașina de spălat, iar unele sunt atât de comune încât îi vor surprinde chiar și pe cei care cred că stăpânesc arta spălării rufelor.

În fruntea listei se află toate acele articole „speciale” pe care tindem să le aruncăm în mașina de spălat fără să ne gândim prea mult: topuri cu paiete, rochii din dantelă, tricouri cu sclipici, franjuri sau accesorii lipite. Which? explică faptul că apa fierbinte poate dizolva adezivii, paietele se pot desprinde și pot ajunge să lovească tamburul, iar țesăturile delicate se deformează ușor. Rezultatul: o haină stricată și o mașină de spălat pusă în pericol.

Deși ar putea fi tentant să arunci o cravată murdară la mașina de spălat, este una dintre cele mai proaste idei posibile. Rezultatul este clar: cravatele se contractă, își pierd forma și se deformează ușor, chiar dacă sunt fabricate din materiale durabile. Nici costumele nu trebuie cruțate. Chiar dacă sunt fabricate din bumbac sau poliester, căptușeala – materialul care conferă costumului structura – se dizolvă în apă.

Pernele din spumă cu memorie se pot deteriora în interiorul mașinii de spălat, umplând tamburul cu bucăți de spumă imposibil de curățat. De asemenea, orice este confecționat din blană, piele, piele întoarsă, catifea sau raion ar trebui să meargă direct la curățătorie chimică. Aceste țesături sunt mult prea delicate pentru a rezista chiar și celui mai delicat ciclu de spălare.

Which? avertizează că multe haine de lucru sunt concepute să fie rezistente la flacără, iar spălarea lor în mașina de spălat poate îndepărta acest strat protector. Cu alte cuvinte, îmbrăcămintea își pierde funcția de siguranță, fiind un risc de care majoritatea oamenilor nu sunt conștienți.

Obiectele grele, precum accesoriile metalice — pot dezechilibra mașina de spălat și pot deteriora motorul. Unele animale de pluș se spală doar manual. Și, bineînțeles, monedele, cheile și bijuteriile trebuie întotdeauna scoase din buzunare: acestea pot sparge ușa de sticlă sau pot bloca sistemul de scurgere.

Autorul recomandă:

Japonezii au creat o mașină de spălat care „curăță” oamenii în doar 15 minute. Cât costă

Recomandarea video

Citește și

MESAJ Oana Țoiu, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Diversitatea etnică, culturală și lingvistică – una dintre marile valori ale societății românești”
16:06
Oana Țoiu, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Diversitatea etnică, culturală și lingvistică – una dintre marile valori ale societății românești”
FLASH NEWS Trump amenință că va ataca din nou insula Kharg: „S-ar putea să o lovim încă de câteva ori, doar pentru distracție”
15:51
Trump amenință că va ataca din nou insula Kharg: „S-ar putea să o lovim încă de câteva ori, doar pentru distracție”
EMOȚIONANT Dan Bittman în lacrimi. Nu s-a mai putut abține la primul concert Holograf de după moartea lui Mugurel Vrabete
15:45
Dan Bittman în lacrimi. Nu s-a mai putut abține la primul concert Holograf de după moartea lui Mugurel Vrabete
CONTROVERSĂ Prostituată din Bihor, obligată la muncă în folosul comunității. A furat portofelul unui client pe care l-a dus într-o casă părăsită
15:25
Prostituată din Bihor, obligată la muncă în folosul comunității. A furat portofelul unui client pe care l-a dus într-o casă părăsită
ȘTIINȚĂ Zilele Pământului se lungesc într-un ritm fără precedent, nemaiîntâlnit în 3,6 milioane de ani. Iată explicația
14:34
Zilele Pământului se lungesc într-un ritm fără precedent, nemaiîntâlnit în 3,6 milioane de ani. Iată explicația
FLASH NEWS Ministrul Agriculturii acuză retailerii de campanie plătită pentru a-i pune “tălpi” când ia măsuri de reglare a pieței. “Nu voi ceda niciodată!”
14:04
Ministrul Agriculturii acuză retailerii de campanie plătită pentru a-i pune “tălpi” când ia măsuri de reglare a pieței. “Nu voi ceda niciodată!”
Mediafax
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și în cazul relațiilor stabile
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Mediafax
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Click
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie
Ce se întâmplă doctore
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn în luna martie: „Evitați riscurile mari!”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o lume necunoscută ascunsă în apele Antarcticii
VIDEO Lavinia Bârlogeanu și scenariile pierderii: „Efortul e vitamina creierului și a vieții, nu te du pe lucruri ușoare”
14:47
Lavinia Bârlogeanu și scenariile pierderii: „Efortul e vitamina creierului și a vieții, nu te du pe lucruri ușoare”
VIDEO Lavinia Bârlogeanu, la podcast „Altceva”: „Nemurirea are legătură cu ceea ce lăsăm în urma noastră”
13:55
Lavinia Bârlogeanu, la podcast „Altceva”: „Nemurirea are legătură cu ceea ce lăsăm în urma noastră”
AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”
13:49
AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”
UTILE Un expert în nutriție confirmă: aceasta este cea mai bună dietă pentru a reduce excesul de greutate. Ce poți mânca într-o zi
13:40
Un expert în nutriție confirmă: aceasta este cea mai bună dietă pentru a reduce excesul de greutate. Ce poți mânca într-o zi
VIDEO Reputatul profesor doctor Lavinia Bârlogeanu ne spune cum putem face față fricilor: „E important să ne poziționăm altfel”
13:27
Reputatul profesor doctor Lavinia Bârlogeanu ne spune cum putem face față fricilor: „E important să ne poziționăm altfel”
VIDEO Nou sezon al podcastului „Altceva”. Lavinia Bârlogeanu explică în ce fel ne bântuie moartea prin intermediul viselor
13:25
Nou sezon al podcastului „Altceva”. Lavinia Bârlogeanu explică în ce fel ne bântuie moartea prin intermediul viselor

Cele mai noi

Trimite acest link pe