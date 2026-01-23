Prima pagină » Actualitate » Accident de coșmar în Dâmbovița. Un TIR s-a oprit în zidul unei locuințe. Șoferul a fost rănit

Accident de coșmar în Dâmbovița. Un TIR s-a oprit în zidul unei locuințe. Șoferul a fost rănit

Maya Radu
23 ian. 2026, 08:55, Actualitate
Accident grav în Dâmbovița, vineri dimineață. Un șofer s-a izbit cu TIR-ul de zidul unei locuințe. Oamenii au tras o sperietură groaznică. Șoferul a ajuns la spital.

Accidentul rutier s-a produs în comuna Vișina, din Dâmbovița. Din primele cercetări efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat, de 40 de ani, din județul Teleorman, în timp ce ar fi condus un ansamblu de vehicule pe DJ 611, în localitatea Vișina, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi părăsit partea carosabilă, intrând într-un imobil.

Din fericire, nimeni din interior nu a fost rănit.

În urma impactului, șoferul a rămas încarcerat și a suferit leziuni, fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

„Garda de Intervenție Vișina a intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială SMURD, iar Detașamentul de Pompieri Găești cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajelor a fost identificată o victimă, bărbat de 40 de ani, încarcerată. Pompierii au acționat pentru extragerea vicitimei, aceasta fiind preluată de către echipajul SMURD și transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Dâmbovița.

Polițiștii urmează să stabilească cu exactitate toate împrejurările producerii accidentului rutier.

