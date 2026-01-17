Prima pagină » Actualitate » Fost șef al DNA, alt „erou Recorder”, dă vina pe Klaus Iohannis pentru rezultatele luptei anticorupție: ”Mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște”

Fost șef al DNA, alt „erou Recorder”, dă vina pe Klaus Iohannis pentru rezultatele luptei anticorupție: ”Mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște”

17 ian. 2026, 15:53, Actualitate

Crin Bologa, fostul procurorul-șef DNA din perioada 2020-2023 – care a apărut și el în filmul Recorder-  a dezvăluit, într-o dezbatere la Facultatea de Studii Europene UBB Cluj, o discuție cu fostul președinte al României, Klaus Iohannis, despre lupta anticorupție.

Când a mers la președintele Iohannis, îngrijorat de modificările la legile Justiției, Bologa susține că fostul șef al statului i-a spus că  ”oamenii politici au nevoie de liniște”. Bologa, ca fost șef DNA, recunoaște astfel interacțiunea cu factorul politic.

Prezent la dezbaterea  ”Justiția, încrederea în stat și securitatea națională”, fostul șef DNA a amintit că le-a explicat parlamentarilor din Comisia juridică în 2022, când s-au modificat legile Justiției, “cât de nociv poate fi dacă se aplică acele prevederi”.

”În Comisia juridică aveam impresia că i-am convins pe cei de acolo. Când era de votat, toți primeau un mesaj pe telefon, în comisia juridică a Parlamentului și se vota cu totul altceva. De asta fac trimitere la acele centre de reflecție. N-am avut încotro și am cerut o întrevedere cu președintele României. Am fost la Cotroceni, i-am explicat ce se întâmplă și mi-a s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște.

Indiferent ce se întâmplă oamenii.. Vă spun doar ce poate fi dovedit. Am avut mai multe întâlniri, nu pot să vă povestesc. Dar unde am probe, pot să vă și spun. Sigur că am fost dezamăgit și lucrurile au cotinuat și legile au fost adoptate.

De asemenea, instituții ale statului cu atribuții în apărarea democrației și ordinii constituționale, prin pârghiile avute la dispoziție, au susținut numirea în funcții importante a unor personaje incompetente și șantajabile. Și aici e vorba nu numai de sistemul de Justiție, e vorba de statul de drept, de toate instituțiile din România.”, a declarat Bologa,

Sub Crin Bologa, DNA a avut performanțe slabe în lupta cu marea corupție. La Cluj, fostul șef DNA a prezentat o comparație a rezultatelor structurii anticorupție și a prezentat un grafic numit ”anatomia capturării justiției”.

Prezentare Bologa

Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a fost exclusă din două dosare în decurs de o lună, după comentariile de la conferința CAB

