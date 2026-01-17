Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a fost exclusă din două dosare în decurs de o lună, după comentariile de la conferința CAB

Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a fost îndepărtată pentru a doua oară, în mai puțin de o lună, dintr-un dosar penal, după ce un complet al Curții de Apel București a admis o cerere de recuzare. Decizia a fost luată pe fondul declarațiilor publice făcute de magistrat în contextul scandalului Recorder și al comentariilor la conferința de presă a CAB. Instanța a apreciat că pozițiile exprimate de Moroșanu pot pune sub semnul întrebării imparțialitatea sa.

Potrivit motivării instanței, conduita publică exprimată în interviuri și apariții media nu este compatibilă cu standardele de neutralitate cerute judecătorilor care soluționează cauze penale.

Moroșanu, refuzată pentru prima oară în cei 26 de ani de profesie

Raluca Moroșanu a fost recuzată dintr-un complet, pentru prima dată în cei 26 de ani de profesie, pe 17 decembrie 2025, dintr-un dosar de trafic de droguri, în urma admiterii unei cereri de recuzare formulate de avocat. Decizia a venit la o săptămână după ce magistrata de la CAB s-a solidarizat cu Laurențiu Beșu și a întreruput conferința CAB.

Iar vineri, 16 ianuarie 2026, judecătoarea a fost dată din nou la o parte, dintr-un nou dosar penal, transmite Recorder.

Moroșanu a fost recuzată din complet la cererea avocatei Angela Ciurea, care îl reprezintă pe George Ivan, fost director al Companiei Naționale „Aeroporturi București”, trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență și complicitate la trafic de influență.

Potrivit Recorder, în cererea de recuzare se arată că „apărarea are în vedere conduita public exprimată de dna judecător Raluca Moroșanu, cu prilejul interviurilor televizate din ultima lună, în care magistratul și-a manifestat intoleranța la nivel ‘uman’ față de inculpați și a calificat drept ‘intruzivă’ atitudinea unor magistrați care au recomandat toleranță și umanitate față de persoanele cercetate”.

Cererea a fost judecată de judecătoarele Claudia Jderu și Andreea Ionescu. Jderu a avut o opinie contrară, considerând că recuzarea trebuie respinsă. Divergența dintre cele două a fost tranșată de o a treia judecătoare, Virginia Opăriuc, delegată la Curtea de Apel București, care a decis în favoarea recuzării Ralucăi Moroșanu.

Toni Neacsu: „Este una dintre cele mai grave încălcări ale unui judecător”

Avocatul Toni Neacșu susține că decizia completului de la Curtea de Apel confirmă legalitatea recuzării și faptul că judecătorii au analizat și validat motivele invocate. El explică că orice avocat are obligația profesională de a folosi toate căile legale pentru a împiedica judecarea clienților de către magistrați care își manifestă public ostilitatea sau lasă impresia că inculpații, înainte de a fi condamnați, nu merită un tratament corect.

„Lipsa de imparțialitate manifestată public este una dintre cele mai grave încălcări ale rolului unui judecător în justiția penală. Avem nevoie de magistrați neutri, bine pregătiți și independenți, capabili să judece fără patimă, dispreț sau abordări ideologizate”, a afirmat Neacșu.

Totodată, el sugerează că judecătorii care nu pot demonstra această neutralitate ar putea să se concentreze pe materii civile, unde rigorile imparțialității nu sunt la fel de stricte.

