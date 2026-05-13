Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9

Prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Iulian Fota, fostul consilier prezidențial, le-a transmis televiziunilor să nu îl mai caute pentru a transmite mesaje cu ocazia Summitului B9, pentru că nu se regăsește în ”propaganda pornită de azi dimineață”.

Iulian Fota: ”Rog televiziunile sa nu ma mai sune”

Fota a punctat că soarta țării depinde de ce fac guvernanții pentru ea, ”nu de succesul unei reuniuni internaționale gazduită de țara noastră”.

”Rog televiziunile sa nu ma mai sune pentru ca nu pot sa ma pliez pe mesajul festivist pe care il tot dau pe chestiunea B9. Nu ma regasesc in propaganda pornita de azi dimineata.

Soarta Romaniei depinde de ce fac guvernantii pentru ea , nu de succesul unei reuniuni internationale gazduita de tara noastra, chiar daca este una importanta”, a scris Iulian Fota, pe pagina sa de Facebook.

Iulian Fota susține că postul Digi24 i-a interzis prezența pe post

În urmă cu o săptămână, fostul consilier prezidențial anunța că Digi24 l-a interzis, din nou, pe post, pe motiv că ar fi că a reproșat postului TV anumite momente de aliniere cu Antena 3, în diferite situații considerate ”anti-Bolojan”.