Prima pagină » Actualitate » Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9

Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9

Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Iulian Fota, fostul consilier prezidențial, le-a transmis televiziunilor să nu îl mai caute pentru a transmite mesaje cu ocazia Summitului B9, pentru că nu se regăsește în ”propaganda pornită de azi dimineață”.

Iulian Fota: ”Rog televiziunile sa nu ma mai sune”

Fota a punctat că soarta țării depinde de ce fac guvernanții pentru ea, ”nu de succesul unei reuniuni internaționale gazduită de țara noastră”.

Rog televiziunile sa nu ma mai sune pentru ca nu pot sa ma pliez pe mesajul festivist pe care il tot dau pe chestiunea B9. Nu ma regasesc in propaganda pornita de azi dimineata.
Soarta Romaniei depinde de ce fac guvernantii pentru ea , nu de succesul unei reuniuni internationale gazduita de tara noastra, chiar daca este una importanta”, a scris Iulian Fota, pe pagina sa de Facebook.

Iulian Fota susține că postul Digi24 i-a interzis prezența pe post

În urmă cu o săptămână, fostul consilier prezidențial anunța că Digi24 l-a interzis, din nou, pe post, pe motiv că ar fi că a reproșat postului TV anumite momente de aliniere cu Antena 3, în diferite situații considerate ”anti-Bolojan”.

”Aflu ieri pe la pranz ca Digi m-a interzis din nou pe post pentru ca le-am reprosat momente de aliniere cu A3 in situatii anti-Bolojan. Imi mentin opinia ! Si nu sunt singurul care le-a vazut. Aveti mai jos, culese aleatoriu, marturii ale unor oameni pe care nu-i cunosc dar care au constat acelasi lucru.

Draga Digi, ai putea invata ceva toleranta democratica de la A3. Nu de putine ori le-am facut viata grea in emisiuni si stiu ca nu le-a placut, dar niciodata, repet, niciodata nu m-au interzis pe post”, a scris Iulian Fota, pe pagina sa de Facebook.

  • Iulian Fota a fost consilier prezidențial pentru securitate națională în administrația președintelui Traian Băsescu în perioada 2009 și 2014. Acesta a ocupat diverse funcții în sistemul public, precum director al Colegiului Național de Apărare (2005 – 2009), director al Colegiului Național de Informații (2016-2020) sau director general al Institutului Diplomatic Român, conform biografiei oficiale de pe site-ul MAE.

Recomandarea autorului:

Premierul Ilie Bolojan a anunțat numele înlocuitorilor miniștrilor PSD. Prim-ministrul preia Ministerul Energiei. Cum și-au împărțit USR și PNL portofoliile

Răspunsul surprinzător al președintelui Nicușor Dan, întrebat de presă ce le va spune liderilor europeni despre criza politică din România: „Le spun mai multe în privat decât vă spun dumneavoastră public”

Recomandarea video

Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Digi24
Țara europeană care a introdus „taxa zgârcitului” în restaurante
Cancan.ro
Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ce ar fi la mijloc, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Un influencer susține că raportul Oanei Gheorghiu despre reforma companiilor de stat ar fi fost realizat cu AI
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Click
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Digi24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Cancan.ro
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă! Suma este gigantică
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
De ce creierul tău inventează povești ca să scape de incertitudine?

Cele mai noi

Trimite acest link pe