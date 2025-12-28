Fostul deputat liberal de Dâmbovița, Iulian Vladu, a murit. S-a luptat cu o boală grea în ultimii ani

Fostul deputat liberal de Dâmbovița, Iulian Vladu, a murit. Acesta se retrăsese din viața politică, în zona antreprenorială și s-a luptat cu o boală grea în ultimii ani.

După trei legislaturi, Iulian Vladu se retrăsese din viața politică, în zona antreprenorială și s-a luptat cu o boală grea în ultimii ani. Iulian Vladu, fost deputat de Dâmbovița în perioada 2004–2016, s-a stins din viață după o luptă grea cu boala. Anunțul a fost făcut de familia sa.

Iulian Vladu a fost soț, tată și bunic, dar și un antreprenor care a construit de la zero o afacere solidă. În plan politic, el a avut o evoluție de la administrația locală spre cea județeană și centrală, fiind și consilier local, ulterior consilier județean și deputat.

În legislatura 2004-2008, Iulian Vladu a fost validat ca deputat PDL pe data de 13 august 2008, când l-a înlocuit pe deputatul Florin Aurelian Popescu. În legislatura 2008-2012, a fost ales pe listele PDL și a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Filipine și Republica Italiană. În legislatura 2012-2016, a fost ales pe listele PDL, a devenit membru PNL din februarie 2015.

„Cu profundă tristețe, Partidul Național Liberal Dâmbovița anunță trecerea la cele veșnice a colegului nostru Iulian Vladu, fost deputat de Dâmbovița și fost președinte al PNL Dâmbovița. Iulian Vladu a fost un om dedicat comunității dâmbovițene și valorilor liberale, cu o carieră politică construită firesc, de la administrația locală la cea județeană și centrală. A îndeplinit cu responsabilitate și demnitate funcțiile de consilier local, consilier județean și deputat în Parlamentul României în trei legislaturi, contribuind constant la dezvoltarea județului și la consolidarea organizației noastre. Dincolo de activitatea politică, Iulian Vladu a fost un soț, tată și bunic devotat, precum și un antreprenor care a demonstrat, prin propriul exemplu, că munca, seriozitatea și perseverența pot construi lucruri durabile. În ultimii ani, a ales să se retragă din viața publică, dedicându-se familiei și mediului privat”, a transmis organizația județeană PNL Dâmbovița .

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face la restaurantul RODIV din orașul Găești, județul Dâmbovița, acolo unde a fost depus trupul neînsuflețit.

