A murit veteranul decorat de Nicuşor Dan. Care sunt controversele din jurul lui

Veteranul de război Banu V. Ion, decorat de președintele Nicuşor Dan, a murit la vârstă de 107 ani. Gestul președintelui a generat o mulțime de controverse, având în vedere implicarea lui Banu în uciderea a 20.000 de evrei la ordinele mareșalului Antonescu, în campaniile din Odesa.

Nicolae Posta, vicepreședinte al Asociației „Cultul Eroilor” Dâmbovița, a transmis un mesaj în memoria veteranului, evocând întâlnirile și poveștile sale pline de viață:

„Încă de la prima întâlnire cu dumnealui, primăvara anului 2017, la o consfătuire cu primarii din comunele limitrofe orașului Pucioasa, a cucerit inimile celor prezenți devenind un invitat permanent al festivităților militare, omagiale, organizate de Garnizoana Târgoviște și de autoritățile județene.”

Banu V. Ion luat parte la uciderea a 20.000 de evrei din ordinele mareșalului Antonescu

Controversele cu privire la decorarea lui Vasile Banu sunt cauzate de participarea sa în campaniile din Odesa, la 1941, unul dintre cele mai rușinoase episoade din istoria armatei române.

La acel moment, militarii români au ucis în jur de 20.000 de evrei din Odesa, ca represalii după ce sovieticii au aruncat în aer clădirea în care se instalase Comandamentul militar român, după ocuparea orașului.

Românii au comis omoruri în masă, la ordinul mareșalului Antonescu care a cerut să fie executați 200 de localnici pentru fiecare ofițer român sau german mort în explozie și câte 100 pentru fiecare soldat mort, noteză istoricul Adrian Cioflâncă.

Regimentul 89 din care făcea parte veteranul Banu, implicat în pogromul de la Iași

Institutul Elie Wiesel a publicat pe 11 decembrie unele documente care arată că Regimentul 89, din care făcea parte și veteranul decorat de președinte, a trecut prin Iași în drumul spre Basarabia și a fost implicat în schimbul de focuri cu cei pe care comandanții regimentului îi numește „jidani și comuniști notorii”.

Evenimentele au avut loc exact în perioada în care mii de evrei din acest oraș au fost uciși, la ordinul lui Ion Antonescu.

„Documentul reia versiunea oficială a regimului Antonescu despre Pogromului de la Iași în care violențele asupra evreilor din Iași sunt rezultatul presupuselor provocări și amenințări ale populației evreiești. Întâmplarea descrisă de regiment este diferită de prezentarea pe care o face prefectul județului Iași acestui episod: „Nu s-a putut prinde nici un individ în flagrant delict. Se crede că focurile de armă sunt opera unor indivizi organizați care urmăresc să producă panică, atât printre unitățile germane și române, cât și în sânul populației orașului […] După indiciile obținute până în prezent, se constată că se caută de către anumiți indivizi să arunce vina asupra evreilor din oraș cu scopul de a ațâța atât armata germană și română precum și populația creștină contra evreilor, pentru a da loc la uciderea în masă a acestora”, scrie Institutul Elie Wiesel.

La 1 decembrie 2025, Președintele României i-a conferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn de pace, distincție primită la Târgoviște în prezența oficialităților militare și civile. „Surpriză, bucurie, mândrie”, rememorează reprezentanții asociațiilor veteranilor.

Banu V. Ion a fost declarat Cetățean de Onoare al comunei Glodeni la 1 Decembrie 2018, odată cu aniversarea Centenarului Marii Uniri, moment de profund simbolism pentru cel care s-a născut cu câteva luni înainte de Adunarea de la Alba Iulia.