Dumitru Gherman, fost deputat al Partidului Social Democrat (PSD), a murit miercuri, la vârsta de 70 de ani, după ce s-a confruntat cu o boală incurabilă.

Vestea morții sale a fost transmisă de către Sorin Roman, șeful APIA Bihor, coleg și prieten cu fostul politician.

„Drum lin spre Ceruri bunul meu coleg și prieten (Mitru) Gherman! Dumnezeu să-l odihneacă în pace”, a fost mesajul scris de Sorin Roman, potrivit Cancan.

Cine a fost Dumitru Gherman

Dumitru Gherman s-a născut pe 28 decembrie 2954, în comuna bihoreană Bratca, și a făcut primii pași în politică la Oradea, unde a fost consilier local în perioada 1966 – 2000. În 2015, a devenit consilier județean de Bihor, timp de un an.

În 2017, a devenit deputat PSD – după decesul Adelinei Coste (care a murit din cauza aceleiași afecțiuni) – și a rămas în Parlament până la sfârșitul mandatului, în decembrie 2020.

Unul dintre proiectele legislative care i-au adus atenție s-a numit „Legea recunoștinței între generații”. Potrivit propunerii, copiii majori ar fi trebuit să întrețină părinții sau bunicii aflați în dificultate.

În forma sa inițială, nerespectarea obligației ar fi putut duce la amendă contravențională sau închisoare. După un lung șir de controverse și critici, deputatul PSD a retras proiectul, mai scrie sursa citată.

De asemnea, Dumitru Gherman a fost unul dintre deputații care a pledat pentru simplificarea procedurilor de acordare a cetățeniei române pentru românii din diaspora, precum și pentru înființarea unor ghișee speciale în instituții, pentru femei cu copii sau persoane vârstnice.