Prima pagină » Actualitate » Studiu. De câte ori se îndrăgostește un om în viață. Există unica iubire, „sufletul pereche”, sau este o fantomă?

Studiu. De câte ori se îndrăgostește un om în viață. Există unica iubire, „sufletul pereche”, sau este o fantomă?

13 feb. 2026, 20:54, Actualitate
Studiu. De câte ori se îndrăgostește un om în viață. Există unica iubire,

Experți din cadrul Institutului Kinsey au vrut să investigheze de câte ori se îndrăgostesc oamenii, în medie, de fapt. Și răspunsul a fost surprinzător din mai multe motive, susțin experțiii, confom Daily Mail. În filme, seriale și cărți, există adesea unei singure iubiri în viața, precum și conceptul de suflete pereche, lucrurile nu stau chiar așa.

Experți de la Institutul Kinsey au dezvăluit că majoritatea oamenilor se îndrăgostesc de 2 ori de-a lungul vieții. Pentru studiul lor, experții au întrebat peste 10.000 de persoane singure despre experiențele lor legate de „iubirea pasională”, preia A1.

Autorii studiului au aflat că aproape o treime dintre respondenți s-au îndrăgostit de 2 ori, iar 11% au spus chiar că s-au îndrăgostit de 4 ori sau mai mult. 14% dintre participanți au declarat că nu au trăit niciodată iubire pasională.

„Oamenii vorbesc tot timpul despre îndrăgostire, dar acesta e primul studiu care chiar întreabă de câte ori se întâmplă acest lucru de-a lungul vieții,” a spus dr. Amanda Gesselman, autoarea principală a studiului. „Pentru cei mai mulți oameni, iubirea pasională se dovedește a fi ceva care se întâmplă doar de câteva ori pe parcursul întregii vieți.”

Deși această iubire apare în numeroase produse media, până acum a rămas un mister de câte ori apare în viața reală.

„Se știe relativ puțin despre cât de des trăiesc oamenii iubirea pasională de-a lungul vieții sau despre cum diferă această frecvență în funcție de caracteristicile demografice,” au explicat cercetătorii în studiul lor, publicat în revista Interpersona.

„Dacă iubirea pasională e un element fundamental al dezvoltării romantice, care la rândul ei prezice pozitiv bunăstarea mentală și fizică, atunci este important să înțelegem cine o experimentează și cât de des,” continuă studiul.

 „Suflet pereche” este o fantomă?

Pentru a clarifica acest lucru, cercetătorii au recrutat 10.036 de adulți singuri cu vârste între 18 și 99 de ani. Participanții au fost întrebați de câte ori s-au îndrăgostit de-a lungul vieții, în context pasional și romantic. Deloc surprinzător, vârsta a fost asociată pozitiv cu numărul experiențelor de iubire pasională.

„Participanții mai în vârstă au raportat ușor mai multe experiențe de iubire pasională decât cei mai tineri”, au spus cercetătorii.

Concluziile sugerează că, contrar credinței populare, majoritatea oamenilor nu au un singur „suflet pereche”. În schimb, ei ajung să iubească mai multe persoane de-a lungul vieții.

„Faptul că majoritatea participanților au trăit iubirea pasională, în medie, de 2 ori sugerează că iubirea pasională e comună, în sensul că e trăită cel puțin o dată de cei mai mulți oameni, dar apare rar la nivel individual,” au adăugat cercetătorii. „Aceste rezultate scot în evidență natura episodică și uneori greu de prins a iubirii pasionale.”

Studiul apare la scurt timp după ce o altă cercetare a dezvăluit principalii factori care contribuie la rămânerea în stare de celibat. Potrivit experților de la Universitatea din Zurich, persoanele cu un nivel mai ridicat de educație, care locuiesc cu părinții sau care sunt bărbați au cele mai mari șanse să rămână singure.

Recomandarea autorului: Tabelul sufletelor pereche | La ce vârstă îți vei întâlni „jumătatea”, în funcție de zodia ta

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Vineri 13, pisica neagră. Ce spun psihologii și numerologii despre superstițiile populare. Câți români iau în serios cifra fatidică
20:32
Vineri 13, pisica neagră. Ce spun psihologii și numerologii despre superstițiile populare. Câți români iau în serios cifra fatidică
INEDIT Un italian și-a aruncat toată agoniseala la gunoi; lingouri de aur în valoare de 130 de mii de euro. Cum a fost recuperată comoara
19:31
Un italian și-a aruncat toată agoniseala la gunoi; lingouri de aur în valoare de 130 de mii de euro. Cum a fost recuperată comoara
INEDIT Primăria Constanța promovează stațiile de autobuz inteligente cu ajutorul AI. Reacția  cetățenilor
18:48
Primăria Constanța promovează stațiile de autobuz inteligente cu ajutorul AI. Reacția  cetățenilor
NEWS ALERT Rareș Bogdan îl torpilează pe Bolojan după intrarea în recesiune. „Iei 10 piei tot de pe calul care trage?/”Sper să aibă un plan B”
18:44
Rareș Bogdan îl torpilează pe Bolojan după intrarea în recesiune. „Iei 10 piei tot de pe calul care trage?/”Sper să aibă un plan B”
JUSTIȚIE Administrator de firme ride-sharing, sub control judiciar în dosarul DNA cu prejudiciu de 28 mil. lei
18:13
Administrator de firme ride-sharing, sub control judiciar în dosarul DNA cu prejudiciu de 28 mil. lei
INEDIT „Unicornul mărilor”, un pește rar, descoperit eșuat pe o plajă din Italia. Va ajunge la muzeu
18:13
„Unicornul mărilor”, un pește rar, descoperit eșuat pe o plajă din Italia. Va ajunge la muzeu
Mediafax
Cristian Socol: Economia României s-a prăbușit. Suntem în recesiune profundă? Ce stă în spatele cifrelor statistice?
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Trupele NATO au fost „bătute măr” de ucraineni în cadrul unor exerciții în Estonia. „Suntem condamnați”
Mediafax
Nicușor Dan, mesaj după intrarea României în recesiune tehnică: „Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense”
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Peștii ar putea ascunde secretul pentru o alternativă sustenabilă la ambalarea alimentelor
CONTROVERSĂ Daniel Băluță îi închide gura lui Bolojan: „Vă reamintesc că banii Guvernului sunt banii românilor nu ai dumneavoastră”
20:26
Daniel Băluță îi închide gura lui Bolojan: „Vă reamintesc că banii Guvernului sunt banii românilor nu ai dumneavoastră”
VIDEO Primarul din Buzău, Constantin Toma, îl laudă pe Marcel Ciolacu pentru Autostrada Moldovei. “Asta chiar merită să fie scoasă în față. Un lucru extraordinar”
19:53
Primarul din Buzău, Constantin Toma, îl laudă pe Marcel Ciolacu pentru Autostrada Moldovei. “Asta chiar merită să fie scoasă în față. Un lucru extraordinar”
FLASH NEWS Nicușor Dan, mesaj pentru români, după ce țara a intrat în recesiune tehnică: „Avem motive de optimism”
19:31
Nicușor Dan, mesaj pentru români, după ce țara a intrat în recesiune tehnică: „Avem motive de optimism”
FLASH NEWS Donald Trump anunță susținerea totală pentru Viktor Orban printr-o postare pe Truth Social, cu două luni înainte de alegerile din Ungaria
19:18
Donald Trump anunță susținerea totală pentru Viktor Orban printr-o postare pe Truth Social, cu două luni înainte de alegerile din Ungaria
Ștefan Popescu: România și arta de a pierde momentul
19:15
Ștefan Popescu: România și arta de a pierde momentul
FLASH NEWS Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”
19:06
Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe