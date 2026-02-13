Experți din cadrul Institutului Kinsey au vrut să investigheze de câte ori se îndrăgostesc oamenii, în medie, de fapt. Și răspunsul a fost surprinzător din mai multe motive, susțin experțiii, confom Daily Mail. În filme, seriale și cărți, există adesea unei singure iubiri în viața, precum și conceptul de suflete pereche, lucrurile nu stau chiar așa.

Experți de la Institutul Kinsey au dezvăluit că majoritatea oamenilor se îndrăgostesc de 2 ori de-a lungul vieții. Pentru studiul lor, experții au întrebat peste 10.000 de persoane singure despre experiențele lor legate de „iubirea pasională”, preia A1.

Autorii studiului au aflat că aproape o treime dintre respondenți s-au îndrăgostit de 2 ori, iar 11% au spus chiar că s-au îndrăgostit de 4 ori sau mai mult. 14% dintre participanți au declarat că nu au trăit niciodată iubire pasională.

„Oamenii vorbesc tot timpul despre îndrăgostire, dar acesta e primul studiu care chiar întreabă de câte ori se întâmplă acest lucru de-a lungul vieții,” a spus dr. Amanda Gesselman, autoarea principală a studiului. „Pentru cei mai mulți oameni, iubirea pasională se dovedește a fi ceva care se întâmplă doar de câteva ori pe parcursul întregii vieți.”

Deși această iubire apare în numeroase produse media, până acum a rămas un mister de câte ori apare în viața reală.

„Se știe relativ puțin despre cât de des trăiesc oamenii iubirea pasională de-a lungul vieții sau despre cum diferă această frecvență în funcție de caracteristicile demografice,” au explicat cercetătorii în studiul lor, publicat în revista Interpersona.