Fostul director CIA, John Brennan, „greul” care a declanșat povestea „interferenței ruse” în alegerile americane din 2016 împotriva lui Donald Trump, este dat pe mâna procurorilor. Ar fi mințit Congresul SUA! După Jim Comey, un alt mare inamic al lui Trump se prăbușește

21 oct. 2025, 22:38, Actualitate
Fostul director CIA, John Brennan, „greul” care a declanșat povestea „interferenței ruse” în alegerile americane din 2016 împotriva lui Donald Trump, este dat pe mâna procurorilor. Ar fi mințit Congresul SUA! După Jim Comey, un alt mare inamic al lui Trump se prăbușește

Fostul director CIA al lui Obama, John Brennan, a fost deferit Departamentului Justiție al SUA pentru punerea sa sub urmărire penală.

Președintele Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților, Jim Jordan, a sesizat procurorii SUA împotriva lui Brennan invocând faptul că ar fi mințit Congresul cu privire la dosarul Steele.

Dosarul Steele a fost cel care a încercat să-i compromită primul mandat al președintelui SUA, Donald Trump, pe narativul „Trump- Omul Rusiei”.

După Jim Comey, fostul director al FBI, John Brennan – ex directorul CIA – este al doilea fost oficial de rang înalt democrat, din Administrația Obama – care este deferit Justiției, în ultimele săptămâni. Potențiala acuzație este aceeași: mărturie mincinoasă

Anunțul trimiterii în fața procurorilor a greului CIA a fost făcut de republicanul Jim Jordan, cu următorul mesaj: „John Brennan a mințit Congresul. Astăzi, l-am trimis în fața Departamentului de Justiție al SUA pentru a fi pus sub urmărire penală”.

Știre în curs de actualizare

Mediafax
