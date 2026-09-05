Traficul se desfășoară cu dificultate, sâmbătă, la Punctul de Trecere a Frontierei Galați, pe sensul de ieșire din România, mai ales pentru camioane. Numărul mare de transporturi a depășit capacitatea de preluare de pe partea ucraineană, iar timpii de așteptare au crescut.

Șoferilor de camioane li se recomandă să verifice în timp real situația prin aplicația Trafic Online, disponibilă pe site-ul Poliției de Frontieră, și să ia în calcul folosirea altor puncte de trecere a frontierei.

La punctul de trecere a frontierei Galați, șoferii de camioane așteaptă mai mult pentru a ieși din România, în condițiile în care numărul mare de transporturi a depășit capacitatea de preluare de pe partea ucraineană, transmite Mediafax.

Autoritățile române precizează că punctele de frontieră Galați, Giurgiulești și Reni sunt situate foarte aproape unul de celălalt, astfel că blocajele se pot transmite rapid de la un punct la altul. O altă cauză a aglomerației este redirecționarea transportatorilor către Galați după atacurile asupra punctului de trecere a frontierei Orlivka, din Ucraina.

Camioanele pot folosi și alte puncte de frontieră

Pentru a evita aglomerația de la Galați, transportatorii pot utiliza punctele de trecere deschise traficului greu către Republica Moldova sau Ucraina. Pentru Republica Moldova, alternativele sunt Albița, Oancea și Sculeni, iar pentru Ucraina, Siret și Vicovu de Sus.

Poliția de Frontieră Română anunță că urmărește permanent evoluția situației și menține legătura cu autoritățile din statele vecine.

”Menținem un contact permanent cu autoritățile partenere din Republica Moldova și Ucraina pentru adaptarea măsurilor operative de îndată ce situația de pe teritoriul statelor vecine o va permite”, au transmis reprezentanții instituției.

Pentru moment, șoferii de camioane care se îndreaptă spre Ucraina sunt sfătuiți să evite, pe cât posibil, PTF Galați și să verifice în timp real condițiile de trafic înainte de a-și stabili ruta.