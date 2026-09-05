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Elena Udrea atacă clasa politică din România. Ce mesaj transmite fostul ministru

Elena Popescu
Elena Udrea atacă clasa politică din România. Ce mesaj transmite fostul ministru
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Elena Udrea lansează un atac dur la adresa clasei politice, pe fondul dificultăților în identificarea unei soluții pentru formarea unui nou Guvern. Fostul ministru spune că partidele au ajuns în situația de a căuta variante în afara politicii și pune sub semnul întrebării capacitatea actualilor aleși de a conduce țara.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, fostul ministru vorbește despre ceea ce numește „falimentul clasei politice” și pune sub semnul întrebării rolul politicienilor în condițiile în care soluțiile pentru conducerea Guvernului sunt căutate în rândul oamenilor de afaceri sau al reprezentanților ONG-urilor. Critica sa vizează atât modul în care partidele poartă negocierile, cât și capacitatea acestora de a răspunde problemelor cu care se confruntă România.

”Falimentul clasei politice! O clasă politică ce nu e în stare să dea un premier și caută soluții “salvatoare” la oameni de afaceri sau ONG-iști, nu își mai are rostul! La ce mai sunt necesari politicienii, la ce mai folosesc alegerile, dacă aceștia nu sunt capabili să dea un prim-ministru și un guvern țării? 

Fie din calcule meschine de a nu-și pierde funcțiile deja obținute, sau electoratul ca urmare a unei guvernări cel mai probabil neperformante în actualele condiții, fie din incompetenta sau din incapacitatea de a negocia unii cu alții, aleșii de azi sunt complet depășiți de situația politică, economică și socială dezastruoase, pe care chiar ei înșiși le-au generat!”, a scris Elena Udrea pe pagina sa de Facebook.

Respectați voința cetățenilor

În final, aceasta le transmite politicienilor să respecte rezultatul alegerilor și voința alegătorilor, avertizând asupra consecințelor ignorării acestora.

”Ideea de democrație presupune ca tara e condusă de o clasă politică derivata din voința cetățenilor, exprimată prin vot, în alegeri! Nu mai există niciun om politic capabil să fie azi Premier? Atunci dați-vă toți demisia și lăsați poporul să aleagă din nou! P.S. Și de data asta, respectați voința cetățenilor, ca uite unde ajungeți când o călcați în picioare!”, a încheiat fostul ministru.

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