România este tot mai vulnerabilă în sectorul producției de medicamente, iar acestea se pot scumpi substanțial, avertizează un cunoscut reprezentant din acest domeniu. Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj și director executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România, a transmis un nou mesaj decidenților politici din România, criticându-i deschis că nu au transformat producția de medicamente într-una strategică.

Potrivit oficialului, România trebuie să ia exemplul statelor occidentale și să adopte politici care să permită producătorilor din industria de medicamente să producă mai ieftin.

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De ce se ieftinesc medicamentele în toate celelalte țări europene

Producția românească de medicamente trebuie să beneficieze de energie mai ieftină sau chiar gratuită, așa cum se întâmplă în țările din Vest, dar și din estul Europei, apreciază Dragoș Damian. De asemenea, o altă soluție benefică pentru societate ar fi reducerea TVA-ului, așa cum se întâmplă în Ungaria, spune acesta.

„Numiți această industrie industrie strategică, industrie de interes național. Producătorii din țară trebuie să fie entități strategice. Vă dau un singur exemplu, ce se întâmplă în toate celelalte țări din Europa de Est sau în multe țări din Europa de Est: producătorii de medicamente primesc energie subvenționată. Țineți minte că noi stăteam cu amenințarea că se taie curentul la fabrici. În toate celelalte țări europene, medicamentele devin mai accesibile și mai ieftine pentru că au energie subvenționată.

Și cel mai frumos exemplu de bune practici în aprovizionarea cu medicamente a populației este faptul că Ungaria a adoptat o normă europeană mai veche și anume a scos complet TVA la medicamentele compensate”, a declarat reprezentantul industriei de medicamente.

România procedează invers, iar scumpirea energiei duce la scumpiri

Pe de altă parte, România procedează invers față de state din Occident. Prin urmare, povara fiscală asupra producătorilor din domeniu crește continuu. Efectul este resimțit și de clienți, care scot mai mulți bani din buzunar.

„Ceea ce înseamnă o ieftinire a medicamentelor, costuri mai mici pentru sistemul sanitar. Știți foarte bine ce a făcut România: a crescut TVA de la 9 la 11%. Și noi avem și o taxă, celebra taxă clawback, pe care o plătim între 15 și 25%. N-ai cum să ai acces la medicamente dacă, de fapt, tu pui obstacole”, a mai punctat sursa citată.

Exporturile României sunt foarte slabe

Principala problemă este faptul că România are o producție slabă de medicamentemult, avertizează Damian. În consecință, țara noastră este nevoită să apeleze masiv la importuri.