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Criza medicamentelor bate la ușă, prețurile vor exploda. Avertismentul lui Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Criza medicamentelor bate la ușă, prețurile vor exploda. Avertismentul lui Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj
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România este tot mai vulnerabilă în sectorul producției de medicamente, iar acestea se pot scumpi substanțial, avertizează un cunoscut reprezentant din acest domeniu. Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj și director executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România, a transmis un nou mesaj decidenților politici din România, criticându-i deschis că nu au transformat producția de medicamente într-una strategică. 

Potrivit oficialului, România trebuie să ia exemplul statelor occidentale și să adopte politici care să permită producătorilor din industria de medicamente să producă mai ieftin.

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De ce se ieftinesc medicamentele în toate celelalte țări europene

Producția românească de medicamente trebuie să beneficieze de energie mai ieftină sau chiar gratuită, așa cum se întâmplă în țările din Vest, dar și din estul Europei, apreciază Dragoș Damian. De asemenea, o altă soluție benefică pentru societate ar fi reducerea TVA-ului, așa cum se întâmplă în Ungaria, spune acesta.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj și director executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER) / FOTO: Digi 24 – Captură video

„Numiți această industrie industrie strategică, industrie de interes național. Producătorii din țară trebuie să fie entități strategice. Vă dau un singur exemplu, ce se întâmplă în toate celelalte țări din Europa de Est sau în multe țări din Europa de Est: producătorii de medicamente primesc energie subvenționată. Țineți minte că noi stăteam cu amenințarea că se taie curentul la fabrici. În toate celelalte țări europene, medicamentele devin mai accesibile și mai ieftine pentru că au energie subvenționată.

Și cel mai frumos exemplu de bune practici în aprovizionarea cu medicamente a populației este faptul că Ungaria a adoptat o normă europeană mai veche și anume a scos complet TVA la medicamentele compensate”, a declarat reprezentantul industriei de medicamente.

România procedează invers, iar scumpirea energiei duce la scumpiri

Pe de altă parte, România procedează invers față de state din Occident. Prin urmare, povara fiscală asupra producătorilor din domeniu crește continuu. Efectul este resimțit și de clienți, care scot mai mulți bani din buzunar.

„Ceea ce înseamnă o ieftinire a medicamentelor, costuri mai mici pentru sistemul sanitar. Știți foarte bine ce a făcut România: a crescut TVA de la 9 la 11%. Și noi avem și o taxă, celebra taxă clawback, pe care o plătim între 15 și 25%. N-ai cum să ai acces la medicamente dacă, de fapt, tu pui obstacole”, a mai punctat sursa citată.

Exporturile României sunt foarte slabe

Principala problemă este faptul că România are o producție slabă de medicamentemult, avertizează Damian. În consecință, țara noastră este nevoită să apeleze masiv la importuri.

„Noi stăm foarte prost la capitolul producției autohtone de medicamente. România produce doar 2% din necesarul de medicamente din Uniunea Europeană. Iar exporturile României de medicamente din fabricile autohtone sunt foarte slabe. Vă dau un singur exemplu: toate exporturile de medicamente din România sunt mai mici decât exportul unei singure fabrici de medicamente din Ungaria.

Și aici intervine o problemă de-a dreptul românească în care, în ciuda faptului că foarte multe țări și-au declarat de foarte mulți ani, 10-15 ani și mai ales după pandemie, industria farmaceutică – industrie strategică, România nu a făcut-o. Și atunci nu a știut să atragă investitori străini, nu a știut să dea capital autohton pentru ca antreprenorii români să facă fabrici de medicamente, pentru că nu e ușor să faci așa ceva. Și în momentul în care nu ai o strategie pe anumite domenii care sunt, la mintea cocoșului, trebuie să fie domenii strategice, evident vei sta cu mâna întinsă la vecini și vei trebui să iei de la ei”, a conchis Damian.

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