Călin Georgescu a fost întâmpinat sâmbătă dimineață de sute de susținători în comuna Codăești din județul Vaslui. Acolo, oamenii au venit cu steaguri și pancarte și l-au aclamat pe fostul candidat la funcția de președinte al României.

Însă, în următoarea sa vizită, la Podul Înalt, situația a fost diferită: câțiva localnici l-au huiduit pe Călin Georgescu. În replică, mai mulți dintre susținătorii lui Georgescu au încercat să îi îndepărteze pe contestatari și au început să îi jignească.

Situația a fost aplanată de membrii echipei lui Călin Georgescu, care au intervenit și le-au cerut susținătorilor să se calmeze.

Un pensionar de 76 de ani, în centrul conflictului

Tensiunile au reizbucnit după ce Georgescu a ajuns la statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare și a coborât către drumul național. Un bărbat care îl huiduise anterior pe fostul candidat a fost din nou vizat de susținătorii acestuia. De această dată, polițiști aflați în civil au intervenit pentru a preveni escaladarea conflictului.

Susținătorii lui Călin Georgescu au încercat să acopere huiduielile cu urale și scandări în favoarea fostului candidat.

”Să plece cu circul și maimuțăreala”, a strigat bărbatul. Este vorba despre un pensionar în vârstă de 76 de ani, din Băcăoani, localitatea pe raza căreia se află statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, relatează hotnews.ro.

Vizita lui Călin Georgescu în județul Vaslui a atras astfel sute de persoane, dar și momente tensionate între susținătorii săi și localnicii care au ales să își manifeste public dezacordul.

Georgescu nu a mai ajuns la trei obiective din Moldova

Deși se anunțase că fostul candidat va ajunge în mai multe locații din Moldova, acesta nu a mai ajuns. Inițial se știa că vrea să ajungă la o fabrică de mobilă, însă, după ce patronul a spus că ”întreg colectivul și conducerea nu sunt de acord cu acest lucru”, Călin Georgescu nu a mai ajuns.

De asemenea, în programul menționat era prevăzută și o vizită la Biserica Lipovăț, dar Georgescu nu a ajuns nici acolo. Anterior, reprezentanții Protopopiatului Vaslui au anunțat că nu îi vor permite fostului candidat la prezidențiale să desfășoare activități politice în incinta bisericilor.

Călin Goergescu urma să meargă la Târgul Meșterilor Populari din Parcul Copou din Vaslui, dar fostul candidat a anulat și acea întâlnire cu susținătorii săi.