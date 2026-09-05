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După caniculă, vine toamna. Meteorologii au emis cod galben de vijelii în mai multe județe din România. Când se răcește vremea

Elena Popescu
După caniculă, vine toamna. Meteorologii au emis cod galben de vijelii în mai multe județe din România. Când se răcește vremea
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România trece brusc de la temperaturi de vară la vreme instabilă. În timp ce o mare parte a țării se află sâmbătă sub cod galben de caniculă, meteorologii au emis și avertizări pentru ploi torențiale, intensificări ale vântului și vijelii. În unele zone, rafalele pot ajunge la 90 km/h.

Toamna își face simțită prezența în România, dar nu înainte ca temperaturile să atingă valori specifice mai degrabă unei zile de vară. Sâmbătă, 5 septembrie, maximele ajung până la 36 de grade Celsius, în special în Banat și Oltenia, iar în București sunt prognozate până la 35 de grade.

Cod galben de vânt puternic

În intervalul 05 septembrie, ora 12:00 – 05 septembrie, ora 21:00, în Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50…70 km/h. În special în zona înaltă a Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali vor fi rafale în general de 70…90 km/h.

De asememea, în noaptea de sâmbătă spre duminică (5/6 septembrie) vântul va continua să prezinte intensificări în cea mai mare parte a zonei de munte în general cu viteze de 70…80 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură de peste 90 km/h.


Și pentru duminică, meteorologii ANM au emis un cod galben de vânt puternic. Pe parcursul zilei de duminică în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei vor fi viteze de 50…70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, temporar de peste 80…90 km/h.

Notă: intensificări ale vântului vor fi și în restul teritoriului în general cu viteze de 40…50 km/h.

Când se răcește vremea în România

Prima schimbare importantă este așteptată duminică, 6 septembrie, când temperaturile vor scădea în majoritatea regiunilor. Totuși, răcirea nu va fi uniformă, iar în sud va rămâne în continuare cald.

Pentru București, de exemplu, temperaturile rămân ridicate și la începutul săptămânii viitoare. Prognoza indică maxime de aproximativ 33-34 de grade Celsius și pentru zilele de 6 și 7 septembrie.

Prin urmare, cei care așteaptă revenirea unor temperaturi specifice începutului de toamnă mai au de așteptat. Răcirea va fi mai vizibilă în anumite regiuni, în timp ce sudul țării va continua să aibă parte de valori termice ridicate.

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