Ce spune Ciprian Șerban (PSD), fost ministru al Transporturilor, despre un Guvern format din AUR și social-democrați: „Noi avem un singur scop”

Nicolae Oprea
Ciprian Șerban, fost ministrul al Transporturilor, a comentat, luni, speculațiile în ceea ce privește un viitor Guvern format din AUR și PSD. Potrivit lui Șerban, singurul scop comun al celor două partide este înlăturarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier.

Ciprian Șerban a fost întrebat, luni, dacă, în eventualitatea unui Guvern PSD-AUR, ar fi dispus să revină la Ministerului Transporturilor.

„Nu se pune problema de formare unui guvern PSD-AUR, după cum v-au spus și colegii mei. Este o decizie pragmatică, are un singur scop: înlăturarea premierului de la Palatul Victoria”, a spus Ciprian Șerban.

Potrivit fostului ministru al Transporturilor, o alianță PSD-AUR nu va exista.

„Nu vorbim despre nicio alianță, nu avem niciun plan de viitor cu partidul AUR. Am spus că nu va exista această alianță, nu va exista”, a precizat fostul ministru.

PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan

Partidul Social Democrat și AUR urmează să depună moțiune de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan. Anunțul a fost făcut de social-democratul Marian Neacșu și de Petrișor Peiu, senator AUR. Moțiunea urmează să fie dezbătută la începutul lunii mai.

„Colegii care cred în acest demers și care vor să susțină prin vot sunt bineveniți”, a declarat Marian Neacșu, reprezentant PSD.

„Nu avem un pact cu PSD deocamdată, colaborăm pentru moțiune”, a precizat Petrișor Peiu, membru AUR.

„Scriem în comun această moțiune de cenzură și sperăm să treacă această moțiune”, a mai adăugat social-democratul.

