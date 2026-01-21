Fostul ministru de Finanţe, Tanczos Barna, spune că impozitele locale şi pe venit ar trebui să rămână la bugetul local

Vicepremierul Tanczos Barna(UDMR) susține că încasările din impozitele locale trebuie să rămână la autoritățile locale. El a declarat că este nevoie și de o echilibrare în ceea ce privește comunitățile defavorizate.

Potrivit acestuia, taxele și impozitele locale sunt firești, dar că acestea ar trebui să rămână la autoritățile locale, a declarat Barna, marţi seara, la Digi 24.

„Trebuie să există o contribuție și din partea comunității locale, prin impozite și taxe locale. Noi am susținut de fiecare dată că aceste impozite trebuie să rămână la bugetul local. La fel, susținem de zeci de ani că impozitul pe venit trebuie să rămână într-o proporție de 100% la autoritatea locală, la primărie, la consiliul local sau la județ”.

Tanczos Barna consideră că e nevoie de un fond de solidaritate pentru sprijinirea comunităţilor mici, prin eliminarea inechităţilor dintre ele.

„Nu poți să pui semnul egalității între o primărie de 1.500-2.000 de locuitori sau o administrație de 2.000 de cetățeni și una de 200.000 de cetățeni. Unde impozitul pe cap de locuitori este triplu, poate de zece ori mai mare decât într-o comună departe de infrastructură, departe de autostradă, departe de drumul național. Și atunci trebuie o solidaritate națională la care să contribuie toți. Și din acel fond de solidaritate să ținem nivelul suficient de sus. Și pentru cei care nu s-au născut în Capitală. Pentru cei care nu s-au născut la Cluj Napoca”.

Acesta a adăugat că acele comunităţi unde se înregistrează excedent, în materie de impozite, ar trebui redistribuite la nivel național pentru a da șanse de dezvoltare și comunităților unde nu există autostrăzii, parc industrial, ori centru universitar.

