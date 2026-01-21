Prima pagină » Actualitate » Fostul ministru de Finanţe, Tanczos Barna, spune că impozitele locale şi pe venit ar trebui să rămână la bugetul local

Luiza Dobrescu
21 ian. 2026, 08:46, Actualitate
Vicepremierul Tanczos Barna / Sursă: Mediafax Foto

Vicepremierul Tanczos Barna(UDMR) susține că încasările din impozitele locale trebuie să rămână la autoritățile locale. El a declarat că este nevoie și de o echilibrare în ceea ce privește comunitățile defavorizate.

Potrivit acestuia, taxele și impozitele locale sunt firești, dar că acestea ar trebui să rămână la autoritățile locale, a declarat Barna, marţi seara, la Digi 24.

„Trebuie să există o contribuție și din partea comunității locale, prin impozite și taxe locale. Noi am susținut de fiecare dată că aceste impozite trebuie să rămână la bugetul local. La fel, susținem de zeci de ani că impozitul pe venit trebuie să rămână într-o proporție de 100% la autoritatea locală, la primărie, la consiliul local sau la județ”.

Tanczos Barna consideră că e nevoie de un fond de solidaritate pentru sprijinirea comunităţilor mici, prin eliminarea inechităţilor dintre ele.

„Nu poți să pui semnul egalității între o primărie de 1.500-2.000 de locuitori sau o administrație de 2.000 de cetățeni și una de 200.000 de cetățeni. Unde impozitul pe cap de locuitori este triplu, poate de zece ori mai mare decât într-o comună departe de infrastructură, departe de autostradă, departe de drumul național. Și atunci trebuie o solidaritate națională la care să contribuie toți. Și din acel fond de solidaritate să ținem nivelul suficient de sus. Și pentru cei care nu s-au născut în Capitală. Pentru cei care nu s-au născut la Cluj Napoca”.

Acesta a adăugat că acele comunităţi unde se înregistrează excedent, în materie de impozite, ar trebui redistribuite  la nivel național pentru a da șanse de dezvoltare și comunităților unde nu există autostrăzii, parc industrial, ori centru universitar.

SPORT România participă la Monte-Carlo Historique 2026 cu 5 echipaje și mașini istorice. Călin Popescu Tăriceanu: „Ultima zi va fi cea mai dificilă”
08:59
România participă la Monte-Carlo Historique 2026 cu 5 echipaje și mașini istorice. Călin Popescu Tăriceanu: „Ultima zi va fi cea mai dificilă”
EXTERNE Nouă morți și 84 de răniți, după explozia de la fabrica de oțel din nordul Chinei. Siguranța în muncă, frecvent criticată de autorități
08:53
Nouă morți și 84 de răniți, după explozia de la fabrica de oțel din nordul Chinei. Siguranța în muncă, frecvent criticată de autorități
FLASH NEWS Alertă roșie în Sicilia. Furtunile violente au generat inundații catastrofale în regiunea italiană. Școli închise, linii electrice rupte
08:30
Alertă roșie în Sicilia. Furtunile violente au generat inundații catastrofale în regiunea italiană. Școli închise, linii electrice rupte
VIDEO Adrian Năstase: „Eu eram înjurat pe prima pagină a ziarelor, iar pe pagina a treia era publicitate dată de ministerele Guvernului meu”
08:00
Adrian Năstase: „Eu eram înjurat pe prima pagină a ziarelor, iar pe pagina a treia era publicitate dată de ministerele Guvernului meu”
ACTUALITATE 21 Ianuarie, calendarul zilei: Placido Domingo împlinește 85 de ani. Își pierd viața, în accidente auto, Antonio Alexe și Maria Cioncan
07:15
21 Ianuarie, calendarul zilei: Placido Domingo împlinește 85 de ani. Își pierd viața, în accidente auto, Antonio Alexe și Maria Cioncan
ACTUALITATE Stan: Săptămâna trecută generalul Gheorghiță i-a informat pe ruși prin intermediul posturilor TV că nu avem garanții de securitate pentru Neptun Deep
07:00
Stan: Săptămâna trecută generalul Gheorghiță i-a informat pe ruși prin intermediul posturilor TV că nu avem garanții de securitate pentru Neptun Deep

