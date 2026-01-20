Prima pagină » Actualitate » Cum sprijină Austria populația prin scăderi de TVA și energie mai ieftină, în timp ce Guvernul Bolojan crește impozitele și extinde povara fiscală

Bianca Dogaru
20 ian. 2026, 12:38, Actualitate
În timp ce Austria reduce TVA la alimente și taie facturile la energie pentru ca oamenii să plătească mai puțin, România intră în 2026 cu taxe mai mari, impozite noi și costuri în creștere pentru locuințe, mașini, firme și cumpărături online. 

La începutul anului 2026, Austria și România se află într-o situație economică asemănătoare, cu inflație și presiune pe bugetele famililor. Diferența apare în soluțiile alese de guverne.

Austria a decis să facă viața mai ieftină. România a decis să strângă mai mulți bani la buget

În Austria, guvernul a redus TVA la alimentele de bază, potrivit Bloomberg. Taxa a scăzut de la 10% la 5%, adică la jumătate. Măsura se aplică produselor pe care oamenii le cumpără zilnic: pâine, lapte, ouă, fructe și legume. Scopul este ca prețurile din magazine să scadă și familiile să cheltuiască mai puțin.

În România, TVA la alimente a simțit o creștere semnificativă în ultimul an. Românii continuă să plătească mult pentru produsele de bază. Inflația de aproape 10% a redus dramatic puterea de cumpărare. Fructele au înregistrat o majorare de preț de 15%, în medie, iar laptele s-a scumpit cu peste 11%.

Austria a decis să scadă și facturile la energie. Prețul electricității pentru populație este redus cu aproximativ o treime, iar sute de mii de gospodării vor plăti mai puțin lunar. O familie obișnuită poate economisi peste 200 de euro anual. În România, prețurile la energie au crescut cu aproximativ 60% în ultimul an, iar românii s-au trezit cu facturi duble la curent.

Austria ajută și companiile. Prețul energiei pentru industrie este plafonat, pentru ca firmele să poată produce mai ieftin și să nu crească prețurile. În România, firmele se confruntă cu taxe mai mari, impozite suplimentare și obligații noi, ceea ce le crește costurile de funcționare.

Pe lângă lipsa unor reduceri, România introduce și creșteri de taxe. De la 1 ianuarie 2026, impozitele pe locuințe și terenuri au crescut, inclusiv pentru casele vechi. Proprietățile foarte scumpe sunt taxate suplimentar. Apar taxe mai mari și pentru mașini. Autoturismele electrice sunt impozitate pentru prima dată, iar facilitățile pentru mașinile hibride se reduc. Mașinile scumpe sunt vizate de o taxă de lux.

Românii plătesc mai mult și pentru cumpărăturile online din afara Uniunii Europene. Fiecare colet comandat din afara UE este taxat. Cresc și taxele pentru investiții. Câștigurile din criptomonede, acțiuni și obligațiuni sunt impozitate mai mult, cu un procent de 16%, iar controalele fiscale devin mai stricte.

Firmele plătesc impozite mai mari pe dividende, apar reguli noi pentru capitalul social, iar marile companii sunt obligate să achite un impozit minim pe cifra de afaceri. În plus, accizele la carburanți, tutun și alcool cresc, ceea ce se vede în prețuri.

Guvernul Bolojan a anunțat și că, din 2027, impozitele pe case și terenuri vor fi calculate după valoarea reală de piață, ceea ce poate duce la taxe și mai mari pentru proprietari,

Astfel, în același an și în aceeași Uniune Europeană, Austria și România merg pe drumuri diferite. Una reduce taxe și costuri pentru ca oamenii să plătească mai puțin. Cealaltă introduce taxe noi și crește impozitele pentru a aduna mai mulți bani la buget.

