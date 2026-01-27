Prima pagină » Actualitate » Fostul premier liberal acuză guvernul actual de „dictatură economică ambalată în discurs social”: „Cel mai periculos discurs din ultimii ani”

Luiza Dobrescu
27 ian. 2026, 11:10, Actualitate
Fostul premier liberal al României şi fost ministru de Finanţe, Florin Cîţu, atrage atenţia asupra discursului promovat de actualul guvern în spaţiul public. Cîţu consideră că este vorba despre „dictatură economică ambalată în discurs social”, pe care-l cataloghează drept „cel mai periculos discurs din ultimii ani (2022–2026)”

Cîţu consideră periculos fenomenul normalizării „intervențiilor statului în economie, concomitent cu reducerea libertăților cetățenilor”, scrie, marţi, acesta, pe facebook.

„Plafonări, taxe „temporare” devenite permanente, controale de preț, supraimpozitări „de urgență”. Toate prezentate ca fiind „normale”, „necesare”, „pentru binele oamenilor”.

Intervențiile nu rezolvă dezechilibrele. Le ascund, apoi le amplifică.”

Fostul premier liberal mai spune că „dictatura economică” vine ambalată în „discurs social” care nu sunt altceva decât comunism mascat.

„Când statul ajunge să decidă ce preț e „corect”, ce profit e „prea mare” și ce activitate trebuie restrânsă, economia nu mai funcționează pe reguli. Funcționează pe frică, impredictibilitate și bunul plac al puterii.

Dictatură economică ambalată în discurs social. Iar noi, românii, știm foarte bine unde duce: spre sărăcie, control și, în final, comunism.”

