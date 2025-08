Fostul procuror care a avut pe mână dosarul Revoluției spune de ce s-a PENSIONAT după 26 de ani. ”Statul a plătit un magistrat pentru munca a doi”

Revolta sistemului juridic împotriva propunerilor făcute de Guvernul Bolojan în privința modificărilor legate de criteriile de pensionare și calculul pensiilor magistraților continuă. Opiniile multora dintre judecători sau procurori sunt asemănătoare, toți apăsând pe pedala declarativă în direcția nevoii de a înțelege profesia, restricțiile și eforturile făcute de ei într-o activitate în care mai ales resursa umană diminuată în timp generează stres maxim, iar peste acest stres se adaugă măsurile Executivului, care, afirmă ei, ar compromite independența Justiției.

Atât premierul Ilie Bolojan, cât și alte voci de politicieni, jurnaliști sau analiști au evidențiat faptul că ieșirea la pensie a magistraților la 50 de ani nu este benefică societății, iar pensiile magistraților sunt mult prea mari pentru că și calculul lor este unul greșit și trebuie să fie făcute schimbări urgente în lege, cu dispoziții tranzitorii.

Întrebat în conferința de presă cum s-ar putea rezolva criza de personal din Justiție, pentru că și acum noile modificări anunțate de premier generează scandal, președintele Nicușor Dan a afirmat: “A fost o aberație că am stimulat oamenii să iasă din sistem și le dăm bani mai mulți celor care ies și se întorc. E bine că sunt 800 de oameni care aleg să muncească în continuare, deși ar putea ieși la pensie și trebuie să le mulțumim acestor oameni . Mi-aș dori ca oamenii să se întoarcă, sunt niște judecători care au contribuit la echilibrul social, atât cât îl avem. Prin aducerea oamenilor din avocatură, din alte profesii în magistratură”. Dar, oare, câți s-ar mai întoarce în acest moment?

Unul dintre magistrații care au plecat, prin pensionare, la puțin timp după ce a împlinit cerința legii de a avea 25 de ani în magistratură este fostul șef al Parchetelor Militare, generalul Cătălin Ranco Pițu, care a semnat rechizitoriul din dosarul Revoluției. Fostul magistrat vorbește, într-un interviu pentru Gândul, despre această situație care creează tensiuni majore între “casta” magistraturii și factorii de decizie politici în acest moment.

Generalul Pițu a spus că s-a pensionat după 26 de ani și nu-i pare rău. De ce nu a ales, totuși, să lucreze în continuare deși se afla în vârful competenței profesionale?

“Am considerat că, având în vedere situația personală – plecat de acasă de opt ani -, varianta ieșirii din sistem este cea mai potrivită. În paralel, mi-am dorit și alte provocări, nu exclusiv cele legate de calitatea de magistrat. Am optat, absolut legal și moral, pentru ieșirea din sistemul magistraturii militare, unde am ajuns la un apogeu. Consider că am făcut foarte bine, nu am niciun regret!”, spune fostul magistrat.