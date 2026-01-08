Prima pagină » Economic » AMEPIP începe controale-fulger la peste 800 de companii de stat. Agenția va verifica dacă sunt respectate procedurile de selecție în instituțiile publice

08 ian. 2026, 16:52
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a anunțat că va declanșa o serie de controale fulger la nivelul a 847 de autorități publice. Verificările se fac pentru a se vedea dacă procedurile legale de selecție în cazul directorilor de companii de stat sau din administrațiile locale au fost respectate. 

Verificările inițiate de agenție au ca scop identificarea motivelor pentru care procedurile de selecție a membrilor organelor de conducere ale întreprinderilor publice nu au fost finalizate la timp. Asfel, agenția va stabili persoanele responsabile și va aplica, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare. Aceste controale fac parte din efortul României de a respecta angajamentele asumate prin PNRR, iar AMEPIP urmărește reducerea cu 50% a numirilor provizorii în întreprinderie publice centrale și reducerea cu 10% a numirilor provizorii în întreprinderile publice locale.

„Rolul și obiectivul acestor controale constau în asigurarea îndeplinirii jalonului asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în domeniul guvernanței corporative, în vederea respectării angajamentelor asumate față de Comisia Europeană, mai exact atingerea Țintei nr. 442 privind reducerea cu 50% a numirilor provizorii la nivelul întreprinderilor publice centrale, precum și a Țintei nr. 444 privind reducerea cu 10% a numirilor provizorii la nivelul întreprinderilor publice locale”, transmite instituția.

De asemenea, AMEPIP a anunțat că rezultatele controalelor vor fi comunicate publicului după finalizarea completă a procesului. Agenția spune că își reafirmă angajamentul de a asigura proceduri corecte, competitive și responsabile în selecția conducerii întreprinderilor publice. Respectarea procedurilor de selecție corecte și transparente sprijină stabilitatea și eficiența sectorului public, dar și credibilitatea Româiei în fața Comisiei Europene.

„Rezultatele acestor verificări vor fi comunicate opiniei publice după finalizarea integrală a procesului de control, în condițiile legii și cu respectarea principiilor de transparență și responsabilitate instituțională. Prin aceste demersuri, AMEPIP își reafirmă angajamentul ferm pentru asigurarea respectării principiilor de transparență, competitivitate și responsabilitate în procesul de selecție a conducerii întreprinderilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea performanței și a guvernanței corporative în sectorul public.”

