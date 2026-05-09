Avertisment al meteorologilor. Ploi torențiale și descărcări electrice în mai multe regiuni din țară. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o schimbare accentuată a vremii, astăzi și mâine, cu instabilitate atmosferică și temperaturi în scădere în mare parte din țară.

Atât astăzi, cât și mâine, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în anumite regiuni ale țării.

ANM: „Vreme instabilă astăzi și răcire în mare parte din țară”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii.

„Vreme instabilă astăzi și răcire în mare parte din țară, cu înorări temporane accentuate și averse în partea de sud-vest, centrul și nord-estul țării, și pe arii restrânse în rest.

Vor fi ploi ce vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe alocuri de peste 40 de litri pe metru pătrat.

Izolat vor fi descărcări electrice și condiții de grindină.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 24 de grade.”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Cum va fi vremea mâine în țară

Și ziua de mâine va aduce vreme schimbătoare în multe zone ale țării. Cerul va fi variabil, însă vor exista înnorări și ploi, mai ales pe parcursul zilei în jumătatea estică a țării și în zonele montane.

„Ziua de mâine va aduce cer variabil și înorări și ploi, mai ales pe parcursul zilei în jumătatea estică a țării și la munte, iar noaptea în extremitatea de vest a țării.

După-amiază, în special prin Muntenia, Dobrogea și în zona Carpaților Orientali și în estul celor Meridionali, izolat vor fi descărcări electrice și cantități de apă în jurul a 15 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la altitudini mari la munte, dar local și în partea de sud-est a țării.

Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 27 de grade, iar minimele între 5 și 13 grade, cu valori mai mici în depresiunile Carpaților Orientali, dar valori mai ridicate se vor înregistra în Dealurile de Vest”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: