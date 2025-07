Ultimul APEL al lui Anastasiu de la Palatul Victoria. „Este momentul ca oamenii să nu mai suporte, să vorbească, să arate cu degetul către toți”

Dragoș Anastasiu a făcut un apel, în conferința de duminică de la Guverm în care și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier în Cabinetul Bolojan, către cei susțin ideile de reformă propuse să nu se demobilize, iar demisia lui să fie preluată drept standard la nivelul Executivului și Legislativului.

Vicepremierul demisionar și-a argumentat gestul prin dorința de a nu afecta credibilitatea Guvernului.

„Ok, eu plec, dar lucrurile astea trebuie să se întâmple în continuare. Nu vreau să decredibilizez imaginea Guvernului României. E momentul să plec, dar nu înainte de a face un apel sau mai multe apeluri. Am discutat foarte mult în această perioadă cu foarte multe organizații de business, patronale și etc etc. A fost o efervescență extraordinară. Au venit idei, au venit propuneri, au venit soluții. Au venit oameni cum n-a fost niciodată, pentru că au simțit că se poate face reformă. Îi rog să nu se demobilizeze. Știu că toți mi-au trimis mesaje să rezist, să merg mai departe, dar dacă aș rezista și aș merge mai departe – că nu e despre mine, eu rezist, am trecut prin multe lucruri grele în viața mea și am plătit pentru ele, am făcut multe greșeli și am plătit pentru ele – îi rog să nu se demobilizeze și să continue să facă ce au făcut și până acuma. Îi rog să nu fie dezamăgiți că cineva venit din mediul privat face un pas în lateral”, a declarat Dragoș Anastasiu.

„Îi rog pe toți cei care au criticat – și am înțeles – și pe toți cei din mediul privat să găsească pe cineva mai bun, să găsească pe cineva curat, perfect, dacă se poate, dar nu să stea și doar să critice. Fac acest apel, implicați-vă, știu că va fi greu, pentru că se întâmplă două lucruri în aceste zile: exemplu clasic că oricine vine din afară eșuează după scurt timp și anatema conform căreia businessul românesc este murdar și nu se poate decât cu șpăgi. Știu că se întâmplă lucrurile astea și îmi pare extrem de rău, dar este momentul ca oamenii să nu mai suporte, să vorbească, să arate cu degetul către toți, să introducem -uitați, eu plec – măcar standardul ăsta la nivelul partidelor, la nivelul Guvernului, la nivelul Parlamentului. Ok, vreți standardul ăsta? Minunat, implementați-l”, a declarat Dragoș Anastasiu, duminică, în ultima conferință de presă în calitate de vicepremier în Guvernul Bolojan.

Cronologia demisiei

Vicepremierul și-a anunțat demisia în urma scandalului privind dosarul mitei către o funcționară ANAF.

Dragoș Anastasiu a detaliat, duminică, contextul controlului demarat în 2009, care a dus, 14 ani mai târziu, la condamnarea funcționarei ANAF care a cerut mită pentru a închide ochii la neregulile descoperite, în loc de le includă în raportul fiscal.

Precizările vin după ce, în prima declarație de la izbucnirea scandalului, Anastasiu a spus că „am fost martor, nu denunțător”. Ulterior DNA a informat că vicepremierul demisionar a fost și denunțător.

Anastasiu a spus până acum că el a fost doar martor în dosar, nu denunțător. „În scopul clarificării în spațiul public a calității mele de martor în dosarul privind faptele de corupție ale unor funcționari din ANAF, am trimis astăzi la DNA o solicitare scrisă prin care am cerut o copie a presupusului denunț pe care l-aș fi făcut”, a declarat Anastasiu, sâmbătă.

Tot sâmbătă, DNA a transmis că Dragoș Anastasiu a avut calitatea de martor-denunțător în dosar.

„La data de 02 februarie 2018, cei doi reprezentanţi ai societăţii SC Touring Eurolines SA s-au prezentat, din proprie iniţiativă, fără apărător, la sediul DNA cu un denunţ deja redactat pe numele unuia dintre ei. Aceştia au fost audiaţi în aceeaşi zi de procurorul de caz, atribuindu-li-se calitatea de martori denunţători”, precizează DNA într-un comunicat oficial.

