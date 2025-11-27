Prima pagină » Actualitate » FOTO. Adina Halas a aniversat 15 ani de mariaj. ”CEARTĂ mare nu am avut”

27 nov. 2025, 19:30, Actualitate
Fosta asistentă de televiziune Adina Halas  a aniversat 15 ani de mariaj. Aceasta a vorbit despre mariajul cu cel care îi este partener de viață.

Adina Halas este cunoscută publicului telespectator din România de pe vremea când era asistenta lui Mircea Badea la un show de noapte, alături de Carmen Brumă. Era o prezență super sexy. Astăzi, fosta asistentă de televiziune este trecută de 40 de ani și este o apariție la fel de senzuală.

În plan personal, Adina Halas este căsătorită cu Lucian Hugeanu și are un băiat, Serghei.  Vedeta și partenerul ei de viață sunt împreună de 15 ani.  De mulți ani, la doi ani după ce a devenit mamă, Adina Halas a fost diagnosticată cu o boală autoimună – tiroidită Hashimoto.

Despre căsnicia de 15 ani cu Lucian Hugeanu a făcut Adina Halas declarații pentru click.ro.

Adina Halas a aniversat 15 ani de mariaj. ”În relații e ca o loterie”

”Luna aceasta am sărbătorit 15 ani de căsnicie! Nici mie nu-mi vine să cred, sunt 15 ani totuși, e o viață de om. În relații e ca o loterie. Trebuie să ai noroc să găsești pe cineva care să fie pe aceeași lungime de undă cu tine, chiar dacă nu vă potriviți perfect la orice, iar, în rest, există comunicare și respect. Ceartă mare nu am avut, nu-mi amintesc în acești 15 ani să fi fost supărați mai mult de două ore. E important ca partenerii să comunice și să nu uite unul de celălalt, chiar dacă copilul e pe primul loc”, a declarat Adina Halas.

Vedeta a vorbit și despre fiul său, mărturisind că și-ar mai fi dorit copii:

”Băiatul meu a crescut, are 14 ani. M-a depășit în înălțime, are 1,82 în acest moment. Ne pregătim de liceu, este clasa a VIII-a. El și-ar dori să fie neurochirurg. De la patru ani își dorește asta, de când a ascultat o știre despre un neurochirurg care salvase viața cuiva. Nu știu dacă a fost o decizie să facem doar un copil. Pur și simplu, așa s-a întâmplat! A venit de la sine! Poate, dacă atunci atunci când era Serghei mic aș fi rămas însărcinată în următorii 2-3 ani aș fi păstrat copilul, dar nu s-a întâmplat să rămân.

Nu am zis niciodată: >. Am zis: >. Eu, însă, mă văd mama unui singur copil, în virtutea obișnuinței. Dar, pe de altă parte, mai am și o fetiță de buldog francez acum, așa că practic am și al doilea copil, nu?! Cred că m-aș fi descurcat și cu al doilea copil, mai ales că-mi plac”.

