FOTO. Alina Laufer nu își botează fetița. ”NU EXISTĂ, în credința și în religia noastră”

Alina Laufer a explicat de ce nu o botează pe fiica sa cea mică, Eden, care a venit pe lume în toamna acestui an.



Alina Laufer, fosta parteneră de viață a lui Jorge – împreună cu care are o fetiță, Karina, este căsătorită cu Ilan Laufer. În data de 15 februarie 2021, cei doi au devenit părinți de gemeni, un băiețel și o fetiță. Aceasta a născut prematur. Alina Laufer a devenit din nou mămică în toamna acestui an. Ea a adus pe lume o fetiță care a primit numele Eden.

Alina Laufer a explicat că nu va face botezul mezinei sale și a explicat și care este motivul. În familia vedetei nu există această tradiție. Familia va respecta alte obiceiuri specifice evreiești.

Alina Laufer nu își botează fetița. ”Avem alte obiceiuri”

”Nu, la noi nu este botez. Nu există, în credința și în religia noastră (n.r. la evrei) nu avem botez”, a declarat Alina Laufer la Știrile Antena Stars, potrivit spynews.ro.



”Adică nu este taina botezului, dar avem alte obiceiuri și, probabil, o să facem o petrecere, dar când o să fie puțin mai măricică”, a adăugat aceasta.

Alina Laufer a dezvăluit și cum a ales numele Eden pentru mezina familiei:

”Nu ni se potrivea absolut niciun nume de fetiță și când Ilan mi-a citit la un moment dat mai multe nume și a ajuns la Eden, a fost singurul care mi-a făcut inima să tresare”.