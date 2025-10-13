Prima pagină » Actualitate » FOTO. Anamaria Ferenz face NUNTĂ. Când va avea loc evenimentul

FOTO. Anamaria Ferenz face NUNTĂ. Când va avea loc evenimentul

13 oct. 2025, 15:30, Actualitate
FOTO. Anamaria Ferenz face NUNTĂ. Când va avea loc evenimentul
Galerie Foto 40
Anamaria Ferenz face nuntă

Cântăreața Anamaria Ferentz, în vârstă de 49 de ani, se pregătește de nunta cu Douglas, iubitul său. Artista a dezvăluit când va avea loc evenimentul.

Anamaria Ferentz este stabilită în America de mulți ani. Artista are o relație cu un om de afaceri american, Douglas, care are șapte copii. Anamaria Ferentz a avut o căsnicie de scurtă durată cu omul de afaceri Marcel Toader, care a încetat din viață în anul 2019.

Cântăreața a dezvăluit, pentru revista Viva, că se pregătește de nunta cu Douglas, eveniment pe care ar dori să-l organizeze anul viitor.

Anamaria Ferenz face nuntă. ”Este ceva ce ne dorim să facem pe proprietatea noastră”

”Am făcut planuri de nuntă pentru la anul, dar așteptăm să vedem cum ne iese cu „the wedding garden”. Este ceva ce ne dorim să facem pe proprietatea noastră și ia un pic de timp să plantăm și să aranjăm un spațiu super mare”, a declarat Anamaria Ferentz.

”Clar în rochie clasică de mireasă, asta pentru că nu am fost niciodată mireasă și mai ales niciodată nu am văzut o rochie să îmi placă într-adevăr. Va trebui să creez eu una și poate în colaborare cu un designer român, adică cel puțin o rochie va fi făcută în colaborare cu un artist designer român”, a adăugat aceasta.

Artista a avut numai cuvinte de laudă la adresa viitorului ei soț:

”Este prima dată când sunt recunoscătoare unui bărbat și mai ales este prima dată când respect un bărbat. Este unul dintre cei mai minunați oameni pe care îi cunosc”.

