FOTO. Andreea Berecleanu, despre cei doi copii ai săi. ”Cred că am fost o mamă EXIGENTĂ”

01 dec. 2025, 12:30, Actualitate
Andreea Berecleanu, despre cei doi copii ai săi

Andreea Berecleanu, în vârstă de 50 de ani, a vorbit despre cei doi copii ai săi, Eva și Petru, și despre relația pe care o are cu aceștia.

Andreea Berecleanu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri. În prezent, aceasta apare la postul de televiziune Prima TV. Andreea Berecleanu a fost măritată cu Andrei Zaharescu, împreună cu care are doi copii, Eva și Petru.

Andreea Berecleanu este căsătorită cu medicul estetician Constantin Stan. Cei doi, care sunt căsătoriți din anul 2016, îi au ca nași de cununie pe Ileana și Cătălin Badiu.

Vedeta de televiziune a vorbit despre cei doi copii ai săi și despre relația cu aceștia într-un interviu pentru click.ro. Aceasta a mărturisit că este de părere că a fost o mamă exigentă.

Andreea Berecleanu, despre cei doi copii ai săi. ”Ei acum însă îmi spun că nu am fost deloc exagerată”

”Dacă mă întrebi pe mine cred că am fost o mamă exigentă. Ei acum însă îmi spun că nu am fost deloc exagerată. Am fost atentă, dar nu exagerată. Copiii mei acum sunt bine. Eva are primul job de aproape un an. Ea este un suflet foarte frumos. Este un adult responsabil, sunt mândră de ea. Petru este la facultate. Eu zic că sunt amândoi pe drumul lor și noi le suntem alături, pentru că asta e foarte important. Și mai frumos e că și ei au în continuare nevoie de noi. Mă refer la partea emoțională. E nevoie încă de răbdare și foarte multă dragoste”, a declarat Andreea Berecleanu.

”Copiii mei sunt deja mari, dar s-au născut după Revoluție, după anii 2000 când lucrurile în această zonă a adicțiilor s-au desfășurat cu repeziciune. (…) În cazul copiilor mei, ei au văzut documentare, filme, au văzut colegi, prieteni, cunoștințe care au trecut prin tot felul de adicții care le-au distrus viața. Ideea este că trebuie să fim atenți, trebuie să fim în permanență foarte conectați emoțional cu copiii noștri. Nu putem să-i controlăm sută la sută, poate nici n-ar fi bine să-i controlăm, dar trebuie să le cunoaștem anturajul care-i foarte important, și mă refer la anturajul larg. (…) Eu, de exemplu, chiar dacă am avut și am încredere în ei, că sunt mari acum, dar la orice vârstă, mai ales în adolescență, trebuie să vezi cum ajung acasă. Eu stăteam trează până la 2-3 noaptea ca să văd că sunt bine. Cel mai important e să avem grijă la excese și să le observăm din timp”, a mai spus aceasta.

