FOTO. Andreea Marin, despre lupta cu depresia. ”Un moment GREU”

Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a vorbit despre lupta cu depresia. Vedeta a dat detalii despre momentele dificile prin care a trecut.



Andreea Marin a format un cuplu cu Adrian Brâncoveanu, de care s-a separat anul acesta. Vedeta a fost căsătorită de trei ori și are un copil, din mariajul cu celebrul artist Ștefan Bănică Junior. Cei doi au împreună o fiică, Violeta.

De-a lungul vieții, Andreea Marin s-a confruntat cu perioade dificile, care au marcat-o. Aceasta a mărturisit că s-a luptat cu depresia.

Andreea Marin, despre lupta cu depresia. ”Conștientizarea a venit urmărind cazul Mădălina Manole

”Prima dată s-a întâmplat într-un moment de depresie. Nici nu știam ce e depresia la vremea aceea. Un moment greu. A fost după nașterea fiicei mele. Nu aș spune că a fost legată de nașterea fiicei mele, dar așa s-a întâmplat. Conștientizarea a venit urmărind cazul Mădălina Manole și înțelegând din dezbaterile ce aveau loc ce înseamnă această boală, care sunt urmările ei, pentru că depresia este o boală, nu e o vină”, a declarat Andreea Marin la podcastul realizat de Raluca Hagiu, potrivit revistei Unica.

”După ce am înțeles că s-ar putea să fie și cazul meu, atunci mi-am spus: hai să încerc (n.r. să apeleze la ajutorul de specialitate), chiar dacă nu îmi plăcea ideea”, a mai spus vedeta.