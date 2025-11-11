FOTO. Andreea Raicu, despre PRIETENIE. ”Unii oameni au coborât din trenul meu”

Andreea Raicu, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre prietenii, explicând că și-a ales amicii după criteri bine stabilite.



Andreea Raicu a avut o carieră de succes în televiziune. În plan personal, Andreea Raicu a avut mai multe relații, însă niciuna nu s-a finalizat cu o căsătorie.

Într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva, Andreea Raicu a vorbit despre prietenii. Aceasta a fost întrebată dacă există prietenii în lumea showbiz-ului, dacă există oameni pe care se poate baza oricând are nevoie și dacă s-a simțit vreodată trădată.

Andreea Raicu, despre prietenie. ”Astăzi mă simt norocoasă să am lângă mine oameni alături de care pot fi eu însămi și pe care știu că mă pot baza”

”Nu am împărțit niciodată oamenii după meseria lor, ci după valorile lor, energia pe care o aduc și felul în care mă simt când suntem împreună. Prieteniile mele nu sunt ”din showbiz”, ci oamenii pe care i-am ales pentru cine sunt, nu pentru ce fac. Astăzi mă simt norocoasă să am lângă mine oameni alături de care pot fi eu însămi și pe care știu că mă pot baza”, a mărturisit Andreea Raicu.

”În timp, unii oameni au coborât din ”trenul” meu – fie pentru că nu am mai împărtășit aceleași valori, fie pentru că drumul nostru împreună s-a încheiat. Viața e ca un tren: cu unii călătorești mai mult, cu alții mai puțin, dar fiecare întâlnire te învață ceva și te ajută să alegi mai atent cine rămâne lângă tine”, a mai spus aceasta.