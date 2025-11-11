Prima pagină » Actualitate » FOTO. Andreea Raicu, despre PRIETENIE. ”Unii oameni au coborât din trenul meu”

FOTO. Andreea Raicu, despre PRIETENIE. ”Unii oameni au coborât din trenul meu”

11 nov. 2025, 12:30, Actualitate
FOTO. Andreea Raicu, despre PRIETENIE. ”Unii oameni au coborât din trenul meu”
Galerie Foto 11
Andreea Raicu, despre prietenie

 Andreea Raicu, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre prietenii, explicând că și-a ales amicii după criteri bine stabilite.

Andreea Raicu a avut o carieră de succes în televiziune. În plan personal, Andreea Raicu a avut mai multe relații, însă niciuna nu s-a finalizat cu o căsătorie.

Într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva, Andreea Raicu a vorbit despre prietenii. Aceasta a fost întrebată dacă există prietenii în lumea showbiz-ului, dacă există oameni pe care se poate baza oricând are nevoie și dacă s-a simțit vreodată trădată.

Andreea Raicu, despre prietenie. ”Astăzi mă simt norocoasă să am lângă mine oameni alături de care pot fi eu însămi și pe care știu că mă pot baza”

”Nu am împărțit niciodată oamenii după meseria lor, ci după valorile lor, energia pe care o aduc și felul în care mă simt când suntem împreună. Prieteniile mele nu sunt ”din showbiz”, ci oamenii pe care i-am ales pentru cine sunt, nu pentru ce fac. Astăzi mă simt norocoasă să am lângă mine oameni alături de care pot fi eu însămi și pe care știu că mă pot baza”, a mărturisit Andreea Raicu.

”În timp, unii oameni au coborât din ”trenul” meu – fie pentru că nu am mai împărtășit aceleași valori, fie pentru că drumul nostru împreună s-a încheiat. Viața e ca un tren: cu unii călătorești mai mult, cu alții mai puțin, dar fiecare întâlnire te învață ceva și te ajută să alegi mai atent cine rămâne lângă tine”, a mai spus aceasta.

Citește și

EXTERNE Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”
13:57
Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”
ANCHETĂ EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro
13:47
EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro
DRAMĂ Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”
13:44
Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”
VIDEO Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
13:40
Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
ULTIMA ORĂ Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu
13:36
Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Cancan.ro
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Cancan.ro
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este constanta lui Planck?
VIDEO România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”
14:02
România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”
EXTERNE Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii
14:02
Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii
EXTERNE A fost lansat primul trailer al filmului „Vrăjitorul de la Kremlin”. Jude Law, asemănare remarcabilă cu Vladimir Putin
13:35
A fost lansat primul trailer al filmului „Vrăjitorul de la Kremlin”. Jude Law, asemănare remarcabilă cu Vladimir Putin
VIDEO Congresul PSD, cântecul de lebădă al social-democraților? Cristoiu: „A fost o povară pentru toată lumea”
13:12
Congresul PSD, cântecul de lebădă al social-democraților? Cristoiu: „A fost o povară pentru toată lumea”
ULTIMA ORĂ Ioana Dogioiu sare în apărarea vicepremierului lui Bolojan, după acuzațiile lui Uscatu: „Din punct de vedere legal, nu știu să existe vreo incompatibilitate”
13:07
Ioana Dogioiu sare în apărarea vicepremierului lui Bolojan, după acuzațiile lui Uscatu: „Din punct de vedere legal, nu știu să existe vreo incompatibilitate”