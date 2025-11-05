FOTO. Cabral spune lucrurilor pe nume. ”Îmi aud câteodată că nu mă RIDIC la înălțimea a ceea ce reprezint”

Prezentatorul de televiziune Cabral, în vârstă de 48 de ani, a transmis un mesaj în mediul online în care a afirmat că nu este interesat de un anume statut, ci preferă normalitatea.

Cabral este recunoscut pentru faptul că preferă simplitatea și normalitatea, nicidecum nu se comportă ca o vedetă.

Prezentatorul de televiziune a transmis, pe contul său de pe o rețea socială un mesaj în care comentează acest lucru, după ce i s-a reproșat că nu se ridică la înălțimea a ceea ce reprezintă.

”Îmi aud câteodată că nu mă ridic la înălțimea a ceea ce reprezint. Adică sunt o persoană cunoscută, care ar trebui să fie atentă la cum se îmbracă, să fie ceva de firmă, ar trebui să se lase văzută la evenimente mondene, care ar trebui să apară iar pe la podcasturi și să lase propria înțelepciune să… picure ca mirul, peste urechile înfometate de motivațional. Băi, chiar vă plac ăștia care se iau așa de în serios?! Care n-au un fir de păr rebel, care-și aleg cuvintele de parcă le-ar pune în vitrină, nu într-o vorbă omenească?Care par că nu merg niciodată la toaletă, nu-și pierd niciodată cumpătul și nu zic niciodată „bă, lasă-mă-n pace”?”, a scris Cabral în mediul online.

”Adică… ce naiba să ai de câștigat dacă eu – sau oricare alt… oricare – aș fi mai prețios, aș da din degețel, ți-aș povesti că mașina mea costă 100k de euro și chiloții de pe mine se vând cu cel puțin 100 de euro? Ți-ar fi ție viața mai bună? Ți-ar crește copilul mai fericit? Ți s-ar duce grijile? Și dacă e musai să „reprezint” ceva… atunci aș vrea să reprezint normalitatea. Aia care râde cu gura plină, care înjură în trafic și care-și cere scuze după.

Aia care se mai ceartă, dar se și împacă. Aia care învață, greșește, trăiește și nu-și cere voie s-o facă. Dacă vrei să joc rolul de „Dă-te mai așa, că-ți arăt eu cum curge apa“… ai greșit filmul. Eu n-am regizor. Doar trăiesc. La mine prin Berceni. Și prin lume”, a adăugat acesta.

Cabral, două mariaje și trei copii

Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată în data de 5 decembrie 2018, atunci când a venit pe lume Namiko. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, după o relație de trei ani. În data de 5 octombrie 2021, Andreea Ibacka a devenit mămică pentru a două oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel, Tiago.

Prezentatorul de televiziune Cabral a mai fost căsătorit cu Luana Ibacka, cu care are o fiică, Inoke.