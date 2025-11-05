Prima pagină » Actualitate » FOTO. Cabral spune lucrurilor pe nume. ”Îmi aud câteodată că nu mă RIDIC la înălțimea a ceea ce reprezint”

FOTO. Cabral spune lucrurilor pe nume. ”Îmi aud câteodată că nu mă RIDIC la înălțimea a ceea ce reprezint”

05 nov. 2025, 14:30, Actualitate
FOTO. Cabral spune lucrurilor pe nume. ”Îmi aud câteodată că nu mă RIDIC la înălțimea a ceea ce reprezint”
Galerie Foto 16
Cabral spune lucrurilor pe nume

Prezentatorul de televiziune Cabral, în vârstă de 48 de ani, a transmis un mesaj în mediul online în care a afirmat că nu este interesat de un anume statut, ci preferă normalitatea.

Cabral este recunoscut pentru faptul că preferă simplitatea și normalitatea, nicidecum nu se comportă ca o vedetă.

Prezentatorul de televiziune a transmis, pe contul său de pe o rețea socială un mesaj în care comentează acest lucru, după ce i s-a reproșat că nu se ridică la înălțimea a ceea ce reprezintă.

”Îmi aud câteodată că nu mă ridic la înălțimea a ceea ce reprezint. Adică sunt o persoană cunoscută, care ar trebui să fie atentă la cum se îmbracă, să fie ceva de firmă, ar trebui să se lase văzută la evenimente mondene, care ar trebui să apară iar pe la podcasturi și să lase propria înțelepciune să… picure ca mirul, peste urechile înfometate de motivațional. Băi, chiar vă plac ăștia care se iau așa de în serios?! Care n-au un fir de păr rebel, care-și aleg cuvintele de parcă le-ar pune în vitrină, nu într-o vorbă omenească?Care par că nu merg niciodată la toaletă, nu-și pierd niciodată cumpătul și nu zic niciodată „bă, lasă-mă-n pace”?”, a scris Cabral în mediul online.

”Adică… ce naiba să ai de câștigat dacă eu – sau oricare alt… oricare – aș fi mai prețios, aș da din degețel, ți-aș povesti că mașina mea costă 100k de euro și chiloții de pe mine se vând cu cel puțin 100 de euro? Ți-ar fi ție viața mai bună? Ți-ar crește copilul mai fericit? Ți s-ar duce grijile? Și dacă e musai să „reprezint” ceva… atunci aș vrea să reprezint normalitatea. Aia care râde cu gura plină, care înjură în trafic și care-și cere scuze după.
Aia care se mai ceartă, dar se și împacă. Aia care învață, greșește, trăiește și nu-și cere voie s-o facă. Dacă vrei să joc rolul de „Dă-te mai așa, că-ți arăt eu cum curge apa“… ai greșit filmul. Eu n-am regizor. Doar trăiesc. La mine prin Berceni. Și prin lume”, a adăugat acesta.

Cabral, două mariaje și trei copii

Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată în data de 5 decembrie 2018, atunci când a venit pe lume Namiko. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, după o relație de trei ani. În data de 5 octombrie 2021, Andreea Ibacka a devenit mămică pentru a două oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel, Tiago.

Prezentatorul de televiziune Cabral a mai fost căsătorit cu Luana Ibacka, cu care are o fiică, Inoke.

Citește și

POLITICĂ Liviu Dragnea iese la atac cu două zile înainte de Congresul PSD: „Este o parodie/Nu am fost invitat din lașitate”
15:10
Liviu Dragnea iese la atac cu două zile înainte de Congresul PSD: „Este o parodie/Nu am fost invitat din lașitate”
EXTERNE Statul din Europa în care se pregătesc amenzi uriașe pentru șoferii care folosesc faruri care orbesc în trafic. De când se implementează noua regulă
15:06
Statul din Europa în care se pregătesc amenzi uriașe pentru șoferii care folosesc faruri care orbesc în trafic. De când se implementează noua regulă
RELIGIE Ultima zi de PELERINAJ la Catedrala Mântuirii Neamului. Care este programul de vizitare din zilele următoare
14:46
Ultima zi de PELERINAJ la Catedrala Mântuirii Neamului. Care este programul de vizitare din zilele următoare
APĂRARE Cel mai tânăr instructor de zbor al NATO are doar 25 de ani și este român. Predă lecții de pilotaj la Baza Aeriană „Sheppard”, din Texas, SUA
14:27
Cel mai tânăr instructor de zbor al NATO are doar 25 de ani și este român. Predă lecții de pilotaj la Baza Aeriană „Sheppard”, din Texas, SUA
LIFESTYLE Ce înseamnă când visezi oaspeți cunoscuți, străini sau nepoftiți? Ce îți transmite subconștientul, de fapt
14:23
Ce înseamnă când visezi oaspeți cunoscuți, străini sau nepoftiți? Ce îți transmite subconștientul, de fapt
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru intervine și-n alegerile din New York: „Ăștia chiar sunt proști, nu înțeleg nimic”
14:20
Andrei Caramitru intervine și-n alegerile din New York: „Ăștia chiar sunt proști, nu înțeleg nimic”
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Monede de bronz confiscate în Norvegia dezvăluie secretele comerțului antic și al vânzărilor ilegale