FOTO / Camelia Mitoșeru, OPERATĂ din nou. ”Exact ca acum patru ani”

Actrița Camelia Mitoșeru a fost operată din nou. Aceasta a explicat prin ce intervenție a trecut și care este starea sa de sănătate în prezent.



Camelia Mitoșeru este o cunosută actriță. În plan personal, Camelia Mitoșeru s-a măritat cu Dan Mitoșeru la vârsta de 20 de ani și a trecut printr-un divorț. Cei doi s-au separat când Mihai, fiul Cameliei Mitoșeru, avea cinci ani.

În urmă cu câteva săptămâni, Camelia Mitoșeru a ajuns din nou pe mâna medicilor, la patru ani de la operația pe creier. Actrița a explicat pentru click.ro, că a revenit la spital cu același diagnostic.

Camelia Mitoșeru, operată din nou. ”Am fost din nou diagnosticată cu meningiom pe creier”

”Exact ca acum patru ani, când am mai fost operată, am fost din nou diagnosticată cu meningiom pe creier. E ca o pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface și trebuie îndepărtată. De data asta, a fost însă mai ușor, a fost o operație cu laser, și nu mai durează atât de mult recuperarea, În plus, în aceeași zi, eram acasă, externată”, a declarat Camelia Mitoșeru.



Fiul său, Mihai, este cel care are grijă de ea:

”Mihai a fost cu mine, la spital, iar după operație tot el m-a și adus acasă. Are mare grijă de mine, el îmi ia rețetele, îmi face cumpărăturile, tot ce îmi trebuie îmi aduce. El e sufletul meu. Îmi gătesc, fac economii, că viața e scumpă. Dar, îi mulțumesc lui Dumnezeu că, pe lângă pensia de la stat, mai primesc jumătate din pensie și de la asociația actorilor. Toată viața am contribuit la pensie”.