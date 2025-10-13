FOTO / Camelia Mitoșeru, OPERATĂ din nou. ”Exact ca acum patru ani”

Actrița Camelia Mitoșeru a fost operată din nou. Aceasta a explicat prin ce intervenție a trecut și care este starea sa de sănătate în prezent.
Camelia Mitoșeru este o cunosută actriță. În plan personal, Camelia Mitoșeru s-a măritat cu Dan Mitoșeru la vârsta de 20 de ani și a trecut printr-un divorț. Cei doi s-au separat când Mihai, fiul Cameliei Mitoșeru, avea cinci ani.
În urmă cu câteva săptămâni, Camelia Mitoșeru a ajuns din nou pe mâna medicilor, la patru ani de la operația pe creier. Actrița a explicat pentru click.ro, că a revenit la spital cu același diagnostic.
”Exact ca acum patru ani, când am mai fost operată, am fost din nou diagnosticată cu meningiom pe creier. E ca o pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface și trebuie îndepărtată. De data asta, a fost însă mai ușor, a fost o operație cu laser, și nu mai durează atât de mult recuperarea, În plus, în aceeași zi, eram acasă, externată”, a declarat Camelia Mitoșeru.
Fiul său, Mihai, este cel care are grijă de ea:
”Mihai a fost cu mine, la spital, iar după operație tot el m-a și adus acasă. Are mare grijă de mine, el îmi ia rețetele, îmi face cumpărăturile, tot ce îmi trebuie îmi aduce. El e sufletul meu. Îmi gătesc, fac economii, că viața e scumpă. Dar, îi mulțumesc lui Dumnezeu că, pe lângă pensia de la stat, mai primesc jumătate din pensie și de la asociația actorilor. Toată viața am contribuit la pensie”.