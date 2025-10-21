FOTO. Când se CĂSĂTOREȘTE Andreea Bălan cu Victor Cornea. ” După aceea urmează nunta”

Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, a dezvăluit când urmează să se căsătorească cu partenerul său de cuplu, Victor Cornea. în vârstă de 32 de ani.

Andreea Bălan s-a bucurat de mare succes încă din copilărie și a cunoscut faima cu trupa Andre, unde a făcut echipă cu Andreea Antonescu.

În ceea ce privește viața personală, Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea, din mariajul celor doi rezultând două fetițe, Ella și Clara. Cei doi au ajuns la divorț în anul 2020.

De ceva vreme, Andreea Bălan formează un cuplu cu tenismenul Victor Cornea. Cei doi urmează să se căsătorească.

La emisiunea ”La Măruță”, de la Pro TV, Andreea Bălan a spus că nunta cu Vicctor Cornea va avea loc anul viitor, după data de 1 martie, când vedeta are programat concertul de la sala Palatului. De asemenea, artista a spus și ce nume va avea în buletin după căsătorie.

Când se căsătorește Andreea Bălan cu Victor Cornea. ”Voi lua și numele lui”

”Vom anunțat data nunții în curând, în exclusivitate. După Sala Palatului (n.r. va avea loc nunta). Le luăm pe rând. Sala Palatului este pe 1 Martie. După aceea urmează nunta”, a declarat Andreea Bălan, potrivit click.ro.

”Rămân Andreea Bălan, dar voi lua și numele lui”, a mai spus artista.