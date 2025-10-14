FOTO / Cătălin Botezatu dezvăluie cine este FEMEIA cu care mama lui l-ar fi vrut căsătorit. ”Mereu mi-a zis că am fi avut cei mai frumoși copii”

Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a dezvăluit că mama sa și-a dorit foarte mult să-l vadă căsătorit cu Tania Budi.



Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și ca om de afaceri. În ceea ce privește viața sentimentală, designerul a avut numeroase relații cu femei celebre.

Cătălin Botezatu a spus, pentru revista Viva, cu care dintre fostele sale partenere și-ar fi dorit mama sa ca el să se însoare. Este vorba despre Tania Budi.

Cătălin Botezatu dezvăluie cine este femeia cu care mama lui l-ar fi vrut căsătorit. ”Este femeia după care mama a suferit cel mai mult”

”Vaaai! Este femeia după care mama a suferit cel mai mult. Ar fi vrut să ne căsătorim și mereu mi-a zis că am fi avut cei mai frumoși copii. Tania este o femeie superbă, caldă, este o femeie pe care orice bărbat și-ar dori-o în preajmă, ai ce învăța de la ea. E calmă, cu o tandrețe fascinantă. E femeia din topul topului”, a declarat Cătălin Botezatu.



”Că tot s-a vorbit în ultima vreme de JLo și de aspectul ei fizic, să știți că și Tania e tot pe acolo, același calibru. Arată impecabil, splendid… Și îmbrăcată, și dezbrăcată! Și fața ei e superbă și să știți că nu face mari eforturi, operații sau mai știu eu ce. Se întreține, face sport, este foarte calculată cu ceea ce mănâncă, se respectă, muncește foarte mult. Poate fi comparată cu JLo. E altfel, dar, da, poate fi comparată”, a adăugat designerul.