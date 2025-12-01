Prima pagină » Actualitate » FOTO. Câte KILOGRAME are Iulia Albu. ”Nu am nicio dietă minune”

01 dec. 2025, 16:30, Actualitate
Iulia Albu, în vârstă de 44 de ani, a spus câte kilograme are, după ce a slăbit în ultima perioadă de timp. ”Nu am nicio dietă minune”, a menționat aceasta. 

Iulia Albu a trecut printr-o transformare de look în ultima vreme. Vedeta a slăbit spectaculos.  În câteva luni, aceasta a pierdut 17 kilograme, ajungând acum la o greutate 55 de kilograme.

Pe contul său de Facebook, Iulia Albu a postat câteva fotografii în care apare așa cum arată acum, unde a precizat și greutatea pe care o are în prezent.

Câte kilograme are Iulia Albu. ”Nu pot da sfaturi de nutriție”

”55 kg… vă mulțumesc pentru mesaje și felicitări. Nu am nicio dietă minune, nu sunt doctor și nu pot da sfaturi de nutriție. Ce vă pot spune este că este foarte bine să vă ascultati corpul. Și tratați-l ca pe un templu ❤️”, a notat Iulia Albu pe contul său de Facebook.

Vedeta a răspuns și la comentariile unora dintre internauți care au comentat pe seama greutății sale, precizând:

”Mentionez ca până la 32 de ani greutatea mea a oscilat între 45 si 47 de kg”.

Iulia Albu a fost căsătorită și are o fiică

Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de încălțăminte Mihai Albu, din mariajul lor rezultând o fiică, Mikaela.

Cei doi au fost implicați în numeroase scandaluri de-a lungul anilor.

