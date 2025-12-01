Prima pagină » Actualitate » FOTO. Catinca Roman spune tot despre relația cu Petre Roman. ”M-am simțit fiica VITREGĂ”

FOTO. Catinca Roman spune tot despre relația cu Petre Roman. ”M-am simțit fiica VITREGĂ”

01 dec. 2025, 14:30, Actualitate
FOTO. Catinca Roman spune tot despre relația cu Petre Roman. ”M-am simțit fiica VITREGĂ”
Catinca Roman spune tot despre relația cu Petre Roman

Catinca Roman a spus ce relație are cu Petre Roman, fostul soț al regretatei sale mame, Mioara Roman. ”M-am simțit fiica vitregă”, a spus aceasta.

Mioara Roman și Iosif Zilahy au fost căsătoriți timp de 12 ani, din mariajul lor rezultând o fiică, Catinca. Catinca Roman este mama unei fete care se numește Calina. Vedeta a decis, în urmă cu peste 20 de ani, să aducă pe lume copilul fără a fi căsătorită cu Petre Dumitrescu. Ca mamă singură, Catinca Roman a trecut prin momente dificile.

Mioara Roman a mai fost căsătorită cu Petre Roman, din această căsnicie rezultând un copil – Oana Roman.

La podcastul „WowNews”, moderat de Cornelia Ionescu, Catinca a mărturisit că nu are nicio relație cu Petre Roman după moartea mamei sale și că pe durata căsniciei celor doi s-a simțit ca fiind fata vitregă.

Catinca Roman spune tot despre relația cu Petre Roman. ”Este inexistentă de la divorțul lor”

”Niciuna. Este inexistentă de la divorțul lor. Eu sunt foarte tolerantă, dar în momentul în care consider că lucrurile depășesc niște limite ale principiilor și valorilor mele, pot să fiu cel puțin la fel de drastică pe cât pot fi tolerantă. M-a durut suferința mamei. În rest, m-a indignat felul în care a făcut-o. Nu am comentat niciodată și nici nu vreau să comentez, că nici nu cred că e treaba mea, relația lor de soți, iubiți, oameni maturi, dar eu cred că mama trebuia mai mult, să fie mai mult menajată, asta e tot”, a declarat Catinca Roman, potrivit revistei Unica.

”M-am simțit fiica vitregă”, a adăugat aceasta.

Vedeta a vorbit și despre numele său de familie, explicând că nu l-a schimbat niciodată și că o cheamă Catinca Zilahy:

”Chiar aș vrea să te rog să nu mai folosești apelativul de Roman, pentru că s-a supărat sora mea foarte tare pe acest subiect. Eu nu mi-am schimbat, de fapt, niciodată numele. Pe mine mă cheamă Catinca Zilahy și așa este și contul meu personal de Facebook. (…) Eu nu am fost niciodată adoptată, am avut o relație excelentă cu tatăl meu biologic și chiar îmi place numele Zilahy, mi se pare deosebit, altfel”.

