FOTO. Ce a descoperit Amalia Năstase după o analiză la sânge. ”Nu era doar inestetic, era și TOXIC”

05 nov. 2025, 15:30, Actualitate
Amalia Năstase a explicat ce a descoperit în urma unei analize de sânge pe care a făcut-o. ”Nu era doar inestetic, era și toxic”, a dezvăluit aceasta.

Amalia Năstase s-a confruntat cu o problemă de sănătate care a apărut în urma unor lucrări dentare din copilărie, în perioada în care se foloseau plombele cu amalgam – material care conține aproximativ 50% mercur, o substanță toxică.

”Dacă ai dinții plombați cu amalgam… eu aveam din copilărie, fusesem la 10 dentiști diferiți și fiecare făcuse ce se făcea atunci în România. Nu aveau oamenii cu ce mai mult. Acum 20 de ani… Și știți: când râdeai cu dinți puși, se vedea gingia închisă la culoare și, prin spate, metalul. Asta astăzi nu mai există”, a spus Amalia Năstase la DC News, potrivit click.ro.


”Nu era doar inestetic, era și toxic. Amalgamul conține mercur. Și mercurul acela a rămas în organismul meu. Am făcut recent o analiză de sânge și am încă mercur în sânge de la cariile tratate acum 40 de ani”, a adăugat aceasta.

Amalia Năstase, două mariaje și are trei copii

Amalia Năstase a fost căsătorită cu Ilie Năstase și a divorțat de acesta în urmă cu peste zece ani. Din mariajul lor au rezultat două fete, Alessia și Emma.

În anul 2016, Amalia Năstase s-a recăsătorit cu Răzvan Vasilescu, un om de afaceri cu care are un băiat pe nume Toma. Cu toate acestea, Amalia Năstase poartă în continuare, inclusiv în acte, numele fostului partener de viață, legendarul campion de tenis Ilie Năstase.

